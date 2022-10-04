Окатовая преображается

По информации городской администрации, там обустраивают игровые площадки для детей разных возрастов, прогулочную зону и тротуары. Подрядная организация по заказу Дирекции общественных пространств Владивостока приступила к итоговым работам по обустройству дополнительных пешеходных дорожек и монтажу малых архитектурных форм.
В проект благоустройства вошли дворы по адресам: Окатовая, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, Интернациональная, 51, Вязовая, 2. Концепция развития этих территорий разрабатывалась с учётом пожеланий местных жителей.
Отметим, что на Окатовой уже завершены работы по созданию новых пешеходных связей. Этим занимались специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).
Новый тротуар появился на участке от Окатовой, 21 до Вязовой, 9.
– На объекте провели планировку территории, смонтировали бортовые камни, установив границы тротуаров, подготовили основание и заасфальтировали дорожки, – прокомментировали на предприятии.
Бригада СГТ ранее сделала новые тротуары на Русской, 11а, Калинина, 51, Пестеля, 5, Станюковича, 56, Героев Тихоокеанцев, 18, Черёмуховой, 18а, Сахалинской, 33 и по другим адресам. А сейчас служба занята локальным ремонтом повреждённых участков дорог.
В Дирекции общественных пространств Владивостока рассказали, что уникальность новой программы «1000 дворов Дальнего Востока», инициированной полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, заключается не только в благоустройстве дворовых территорий, но и в формировании основных пешеходных связей между ними, создании дополнительных парковочных мест за пределами дворов и появлении внутриквартальных скверов.
– В этом году в новую программу вошли семь территорий Владивостока. Это дворы на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепортовой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой. Всего 142 придомовые территории. На многих объектах уже завершены строительно-монтажные работы, ведётся поставка игрового оборудования и малых архитектурных форм, – отметил и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.
Также, как известили в администрации дальневосточной столицы, продолжается реализация краевой программы «1000 дворов». В этом году в её рамках во Владивостоке отремонтируют 163 придомовые территории.
Одновременная реализация двух программ – залог акселерации в части создания комфортной среды для горожан и гостей регионального центра. К тому же, как отмечают в мэрии Владивостока, список дворов для ремонта в этом году удалось увеличить за счёт экономии при производстве работ. Контролируют сроки и качество ремонта сами жители благоустраиваемых территорий, а также общественные наблюдатели.