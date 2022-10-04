Окатовая преображается

Одновременная реализация двух программ – залог акселерации в части создания комфортной среды для горожан и гостей регионального центра. К тому же, как отмечают в мэрии Владивостока, список дворов для ремонта в этом году удалось увеличить за счёт экономии при производстве работ. Контролируют сроки и качество ремонта сами жители благоустраиваемых территорий, а также общественные наблюдатели.