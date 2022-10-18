Дорогие жители Владивостока и Приморского края!

Достижения Приморского края – заслуга всех поколений приморцев: тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами вписал немало ярких страниц в историю России, и тех, кто сегодня добросовестным трудом создаёт настоящее и будущее нашего края и нашей страны.