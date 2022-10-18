Дорогие жители Владивостока и Приморского края!

Образованный 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Приморский край обладает уникальным географическим положением, богатыми природными ресурсами, бесценным историко-культурным наследием, большим экономическим потенциалом.
В Приморье многое делается для развития экономики и социальной сферы: создаются новые производства, развивается дорожно-транспортная, коммунальная инфраструктура, благоустраиваются города и сельские поселения, возводится комфортное жильё, строятся современные образовательные и медицинские центры, поддерживаются объекты культуры. В результате Приморский край стал одним из ведущих регионов России, а его административный центр город Владивосток – столицей Дальневосточного федерального округа.
Достижения Приморского края – заслуга всех поколений приморцев: тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами вписал немало ярких страниц в историю России, и тех, кто сегодня добросовестным трудом создаёт настоящее и будущее нашего края и нашей страны.
Благодарю вас за плодотворный и созидательный труд, преданность Приморскому краю. Желаю успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Приморскому краю – процветания!
Председатель Думы города Владивостока
А.П. Брик