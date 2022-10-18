Нырнуть под землю и окунуться в море

На пересечении улицы Светланской и Океанского проспекта продолжается ремонт подземного пешеходного перехода. По заказу администрации Владивостока здесь перекладывают лестничные марши, заменяют водоприёмные решётки и потолочные светильники, укладывают тактильную плитку. Продолжается и художественное оформление входных групп.
Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, решение о замене привычной для горожан гранитной облицовки подземного перехода было принято ещё весной на общественном совете по вопросам архитектуры и дизайна городской среды. По мнению экспертов, художественное оформление стен позволит защитить их от граффити-вандализма. Все работы, вместе с монтажом подсветки, планируется завершить в ноябре.
– Во время обсуждения появилась идея создать морской паттерн. Каждая входная группа выделена определенными темами, связанными с тем местом, где они расположены. В целом тематика проекта – узнаваемые символы Владивостока и края, – рассказал руководитель проектов мастерской монументального искусства «Дом культуры» Георгий Косенко.