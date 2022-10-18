zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нырнуть под землю и окунуться в море

Сегодня, 01:21
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Новый «морской» облик появляется у подземного перехода в центре Владивостока

На пересечении улицы Светланской и Океанского проспекта продолжается ремонт подземного пешеходного перехода. По заказу администрации Владивостока здесь перекладывают лестничные марши, заменяют водоприёмные решётки и потолочные светильники, укладывают тактильную плитку. Продолжается и художественное оформление входных групп.

Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, решение о замене привычной для горожан гранитной облицовки подземного перехода было принято ещё весной на общественном совете по вопросам архитектуры и дизайна городской среды. По мнению экспертов, художественное оформление стен позволит защитить их от граффити-вандализма. Все работы, вместе с монтажом подсветки, планируется завершить в ноябре.

    Во время обсуждения появилась идея создать морской паттерн. Каждая входная группа выделена определенными темами, связанными с тем местом, где они расположены. В целом тематика проекта – узнаваемые символы Владивостока и края, – рассказал руководитель проектов мастерской монументального искусства «Дом культуры» Георгий Косенко.

#Владивосток#Новости#Администрация Владивостока
Подпишитесь
Олег Кожемяко вручил федеральные и региональные награды добровольцам – участникам СВО
1 октября, 09:52
Во Владивостоке первокурсники медуниверситета принесли клятву Гиппократа
10 октября, 14:00
«Выделенка» для автобусов начнёт работать во Владивостоке в конце октября
4 октября, 15:05
Студенты колледжей Приморья станут настоящими профи в ресторанном бизнесе
9 октября, 11:37
Корабелы Находки спустили на воду ещё один краболов
2 октября, 10:23
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября, 15:20