Нырнуть под землю и окунуться в море

Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, решение о замене привычной для горожан гранитной облицовки подземного перехода было принято ещё весной на общественном совете по вопросам архитектуры и дизайна городской среды. По мнению экспертов, художественное оформление стен позволит защитить их от граффити-вандализма. Все работы, вместе с монтажом подсветки, планируется завершить в ноябре.