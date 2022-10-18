Простая тайна Дерсу

Роман Легкодухов, режиссёр спектакля, рассказывая о работе над постановкой, подчеркнул: это была долгая дорога.
- Более полутора лет назад я начал работу с книгами Владимира Арсеньева и в частности - «Дерсу Узала». Это было непросто - материал очень объёмный, непросто подать его детям. Сначала я написал пьесу, принес её в театр - и тут понял, что она не для театра кукол совсем. Совсем! - рассказал он.
И тогда режиссёр принял неожиданное и - как показало время - вполне оправданное решение. Он пошёл другим путём. Не стал ставить пьесу о походах Дерсу и Арсеньева по Приморью (как ни крути, а для основного контингента театра кукол - детей трёх-девяти лет - это всё же не совсем интересный материал), а обратился к фольклору коренных народностей Приморья. И создал своего рода «спектакль в спектакле», рассказ в рассказе - сумел поведать зрителям и о том, кто такие Арсеньев и Дерсу, и о том, как важно жить в мире и согласии с окружающим нас миром - с травами и цветами, деревьями и ветром, животными и птицами… «Их тоже люди», - сказал бы Дерсу Узала. И, наверное, во многом был бы прав. Простая и подчас кажущаяся нам смешной его жизненная философия, основанная на антропоморфизме, на самом деле есть проявление чистоты его натуры, его искренности и доброты.
Роман Легкодухов подчёркивает: он старался сохранять арсеньевский текст там, где он использовался, дабы передать чувства, которые испытывали главные герои - Дерсу, Капитан.
Да, героя спектакля зовут не Владимир Клавдиевич, а Капитан, потому что это немного собирательный образ, не списанный с Арсеньева. Да и не ставил режиссёр перед собой такой задачи - раскрыть зрителю личность Владимира Клавдиевича. Сверхзадача спектакля в другом - чтобы зритель почувствовал дух тайги, дух природы, а затем захотел приобщиться к творчеству Арсеньева, узнать, что же там…
Роману Легкодухову удалось в своей инсценировке соединить два разных жанра и в целом создать сказочный и одновременно почти документальный спектакль. Правда, стоит честно сказать, не всегда две эти части постановки гармонично сливаются друг с другом, здесь есть, над чем поработать - ведь спектакль прошёл на большой сцене перед закрытием театра на ремонт всего пару раз. Так что его ещё шлифовать и шлифовать.
Но сама сказка про злых и добрых духов тайги, про Амбу и женьшень, про людей, которые могут помочь добрым духам или - по чёрствости души и из стремления к наживе - действовать на руку духам злым, - очень понятна и близка зрителям, как юным, так и не очень.
В спектакле заняты девять актёров - Алексей Авдеев (Дерсу), Денис Шамрин (Капитан), Василий Косенок, Анастасия Гришко, Екатерина Плахонина, Виктория Орешкина, Алексей Белов, Вадим Копа, Никита Сальков. По большому счёту, большие роли только у Алексея Авдеева и Дениса Шамрина, с которыми, отметим, они прекрасно справились (образы русского офицера, путешественника, учёного и охотника-гольда, наивного в своей мудрости, отработаны очень хорошо).
Режиссёр использовал в постановке множество техник. Задействованы и планшетные куклы, и ростовые, и театр теней, и кукла-маска… В данном случае это совершенно оправданно - в том числе и эклектичностью самой литературной основы спектакля. Кроме того, такое активное использование сценических приёмов позволяет создать на сцене настоящую атмосферу приключений в тайге.
- Актёры работают не только с куклами, но и как живые декорации, - рассказывает Роман Легкодухов. - Мы с художником Ириной Сахаровой подумали, что такой приём поможет подчеркнуть то, что мир Дерсу - это мир, где все «люди». Вода - люди, огонь - люди, олень - люди…
Приём с живыми декорациями и правда получился очень удачным, он возвращает зрителя к философии Дерсу, к его миру, наивному и чистому.
Вообще работу художника Ирины Сахаровой в этой постановке следует отметить особо. В том числе за такие находки, как поистине великолепная кукла злого духа Кадзаму. Она такая одновременно таинственная и зловещая, так искусно выполненная, что производит сильнейшее впечатление на зрителей. Да и в целом спектакль оформлен мастерски, продумана каждая деталь, всё работает на общую задачу. Этнические мотивы в оформлении спектакля используются, но очень аккуратно, стилизованно, они внедрены в ткань сказки, чтобы не перетягивать одеяло на себя, но в то же время определять весь смысл спектакля.
Конечно, особое внимание зритель уделит куклам Капитана и Дерсу. И потому Ирина Сахарова продумала их очень тщательно. Капитан даже немножко похож на актёра Юрия Соломина - в образе Арсеньева, которого он сыграл в фильме «Дерсу Узала». Русский офицер с добрым сердцем и государственным мышлением.
Доброй и мудрой получилась у Приморского театра кукол сказка про то, как Капитан и Дерсу помогли добрым духам тайги. Доброй, красивой, интересной.
Поработать режиссёру и актёрам следует над той частью спектакля, которая обрамляет сказку, в которой действуют не уснувшие у костра и во сне попавшие в сказку, а живые Капитан и Дерсу. Соединить две части более чётко и гармонично - и спектаклю цены не будет. Он и так прекрасен, а с доработкой станет великолепным.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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