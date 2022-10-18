Простая тайна Дерсу

И тогда режиссёр принял неожиданное и - как показало время - вполне оправданное решение. Он пошёл другим путём. Не стал ставить пьесу о походах Дерсу и Арсеньева по Приморью (как ни крути, а для основного контингента театра кукол - детей трёх-девяти лет - это всё же не совсем интересный материал), а обратился к фольклору коренных народностей Приморья. И создал своего рода «спектакль в спектакле», рассказ в рассказе - сумел поведать зрителям и о том, кто такие Арсеньев и Дерсу, и о том, как важно жить в мире и согласии с окружающим нас миром - с травами и цветами, деревьями и ветром, животными и птицами… «Их тоже люди», - сказал бы Дерсу Узала. И, наверное, во многом был бы прав. Простая и подчас кажущаяся нам смешной его жизненная философия, основанная на антропоморфизме, на самом деле есть проявление чистоты его натуры, его искренности и доброты.