Творец миров, или Зачем театральному художнику пластиковые бутылки

- Не что, скорее, а кто. Мистер Мин Бён Гу – художник из Южной Кореи. В 2016 году он приезжал в Уссурийск, чтобы работать над совместным российско-корейским проектом «История одной женщины». Увидел мои картины и спросил: «А почему ты не сделаешь выставку?». Я ему ответила, что на персональную выставку решиться пока не могу, не чувствую уверенности. Тогда он предложил выставиться вместе, у нас в Уссурийске и потом в Южной Корее. А впоследствии эта идея ещё расширилась, и в итоге через год в нашем театре прошла большая выставка корейских и уссурийских художников, с каждой стороны было несколько авторов. Более того, по итогам выставки был подписан договор о сотрудничестве между художниками Уссурийска и города Чхонджу. Ассоциацию уссурийских художников представляла заслуженный художник РФ Ольга Никитчик.