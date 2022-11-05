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Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии

Вчера, 23:42
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
Приморский центр занятости населения помогает в профессиональной ориентации жителям края. Этой услугой может воспользоваться любой человек. В 2022 году свой выбор в пользу той или иной специальности сделали уже 33,6 тысячи человек.

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края отмечает важность осознанного выбора будущей профессии. По словам специалистов ведомства, это помогает человеку найти своё место в профессиональном мире, что влияет на всю его дальнейшую карьеру.

    Профориентация нужна для того, чтобы помочь сделать верный выбор на разных этапах профессионального пути: как после окончания учебного заведения, так и при последующем выборе места работы или при смене профессии. Если человек испытывает трудности при определении будущей сферы деятельности, хочет изменить профессию или убедиться в том, что он работает на своём месте, специалисты центра занятости готовы дать консультацию, – комментируют в ведомстве.

Если вы планируете пройти обучение от центра занятости, также рекомендуется сначала пройти профориентацию у специалиста. Сотрудник центра проведёт тестирование и подберёт подходящую профессию. С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться на интерактивном портале Приморья.

В 2022 году профессиональную подготовку прошли уже более 1,8 тысячи человек. Обучение занимает от одного до трёх месяцев в зависимости от курса.

За более подробной консультацией о профориентации и профессиональном обучении можно обратиться в отделения Приморского центра занятости населения по адресу постоянной регистрации или по телефонам: 8 (423) 222-72-15, 8 (423) 246-93-61.

Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере труда и занятости населения.

Эльвира НОВИКОВА

#Профориентация#Новости
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