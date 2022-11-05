Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии

– Профориентация нужна для того, чтобы помочь сделать верный выбор на разных этапах профессионального пути: как после окончания учебного заведения, так и при последующем выборе места работы или при смене профессии. Если человек испытывает трудности при определении будущей сферы деятельности, хочет изменить профессию или убедиться в том, что он работает на своём месте, специалисты центра занятости готовы дать консультацию, – комментируют в ведомстве.