Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края отмечает важность осознанного выбора будущей профессии. По словам специалистов ведомства, это помогает человеку найти своё место в профессиональном мире, что влияет на всю его дальнейшую карьеру.
– Профориентация нужна для того, чтобы помочь сделать верный выбор на разных этапах профессионального пути: как после окончания учебного заведения, так и при последующем выборе места работы или при смене профессии. Если человек испытывает трудности при определении будущей сферы деятельности, хочет изменить профессию или убедиться в том, что он работает на своём месте, специалисты центра занятости готовы дать консультацию, – комментируют в ведомстве.
Если вы планируете пройти обучение от центра занятости, также рекомендуется сначала пройти профориентацию у специалиста. Сотрудник центра проведёт тестирование и подберёт подходящую профессию. С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться на интерактивном портале Приморья.
В 2022 году профессиональную подготовку прошли уже более 1,8 тысячи человек. Обучение занимает от одного до трёх месяцев в зависимости от курса.
За более подробной консультацией о профориентации и профессиональном обучении можно обратиться в отделения Приморского центра занятости населения по адресу постоянной регистрации или по телефонам: 8 (423) 222-72-15, 8 (423) 246-93-61.
Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере труда и занятости населения.
Эльвира НОВИКОВА