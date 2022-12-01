В селе Ясеневый Приморья запустили скоростной интернет «Ростелекома»

Село Ясеневый — небольшой населенный пункт в Пожарском районе, который находится на расстоянии 126 км от Лучегорска (административный центр района). Ранее в населенном пункте не было проводных услуг связи: интернета, телевидения и телефонии. Жители села обратились в Министерство цифрового развития и связи Приморского края с просьбой помочь в организации услуг интернета и телевидения. На строительство телекоммуникационной инфраструктуры финансирование выделила Администрация Пожарского района. Теперь у жителей населённого пункта появились интернет, телевидение и другие цифровые услуги.