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Владимир Исаков: экономическое давление не подкосило транспортную структуру Приморья

Сегодня, 02:30
Фото: fppk.org
Депутаты в Приморье подробно рассматривают вопросы развития транспортного комплекса региона. Глава Федерации профсоюзов Приморского края и депутат ЗС ПК Владимир Исаков рассказал, чем живет транспортная инфраструктура края.

На развитие транспортного комплекса Приморья в 2023 году из бюджета направят 16,3 миллиардов рублей. В том числе, капитально отремонтируют мост на 34-м километре автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Реконструируют 12 мостовых переходов. На 1,3 миллиардов рублей профинансируют перевозки пассажиров на местных авиалиниях и по железной дороге. Почти 400 миллионов на строительство и ремонт дорог получат Владивосток, Большой Камень, Находка и Кавалерово.

Владимир Исаков также отметил, что депутатский корпус работает над развитием транспортного комплекса Приморского края. На эти цели в 2023 году из бюджета направят 16 миллиардов рублей. В том числе, реконструируют 12 мостовых переходов и профинансируют перевозки пассажиров на местных авиалиниях и по железной дороге на 1,3 млрд. рублей.

Судостроение в регионе стабильно, Владимир Исаков рассказал, что сокращений и закрытий тринадцати краевых предприятий, где трудятся 16 000 человек, не предвидится. Более того, в Большом Камне будет создаваться смежное производство судового машиностроения в промышленном парке. Несмотря на международное давление, проекты реализуются, строятся 16 судов-краболовов под инвестквоты, а также высококачественные, крупнотоннажные суда, танкеры, морские буровые, разведочные платформы.

#Приморский край#Владимир Исаков#Новости
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