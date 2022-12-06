Владимир Исаков: экономическое давление не подкосило транспортную структуру Приморья

На развитие транспортного комплекса Приморья в 2023 году из бюджета направят 16,3 миллиардов рублей. В том числе, капитально отремонтируют мост на 34-м километре автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Реконструируют 12 мостовых переходов. На 1,3 миллиардов рублей профинансируют перевозки пассажиров на местных авиалиниях и по железной дороге. Почти 400 миллионов на строительство и ремонт дорог получат Владивосток, Большой Камень, Находка и Кавалерово.