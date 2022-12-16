«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании — достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.