Деньги на ветер? — Почему ДЭК не выполняет собственную инвестпрограмму

Непонятная ситуация складывается и в текущем году. На сайте правительства доступен отчёт об исполнении инвестиционной программы за три квартала 2022 года, по итогам которых из 993 с лишним миллионов запланированных на год инвестиций фактически в модернизацию инфраструктуры вложено чуть более 267 миллионов. При этом по кварталам инвестиции распределены весьма неравномерно — 733,2 миллиона запланированы на четвёртый квартал. Будет ли освоена за последние три месяца года такая сумма — большой вопрос, учитывая объемы инвестиций за период с января по сентябрь, а также процент выполнения инвестпрограммы прошлого года.