Деньги на ветер? — Почему ДЭК не выполняет собственную инвестпрограмму

Нынешняя индексация — вторая в 2022 году. Это нетипичная для нашей страны ситуация, поскольку много лет лет пересмотр стоимости услуг ЖКХ производился раз в год — традиционно с 1 июля.
Профильные специалисты вносят ясность: декабрьская индексация не является дополнительной — просто намеченное на 1 июля 2023 года повышение цен перенесли на более ранний срок. Т.е. в следующем году коммунальные тарифы индексировать не будут, а следующее повышение произойдёт летом 2024 года.
Но обычному потребителю услуг энергетиков — эти вопросы «до лампочки». Внеплановое и при этом весьма ощутимое увеличение нагрузки на кошельки граждан в связи с двойным повышением коммунальных тарифов за год остаётся фактом. При этом наиболее болезненный удар по потребителям нанёс рост цен на электроэнергию. Этот сегмент, наряду с теплоснабжением, изначально является наиболее затратным, так ещё и именно в нём в Приморье зафиксированы максимальные показатели уровня роста тарифов.
В структуре тарифа весомую долю занимает так называемая инвестиционная составляющая. Ресурсоснабжающие организации рассчитывают необходимые на будущее затраты на обновление инфраструктуры и закладывают их в цену услуги. В том случае, если им удаётся обосновать эти величины, регулирующий орган — в данном случае агентство по тарифам — утверждает тариф, на основании которого далее выставляются счета потребителям.
А теперь взглянем на показатели исполнения инвестиционной программы ПАО «ДЭК», которое является гарантирующим поставщиком электрической энергии для населения и предприятий Приморского края.
Как следует из отчёта, который можно найти на сайте правительства Приморского края, в 2021 году при плане в 620 миллионов рублей фактически мероприятий инвестпрограммы было профинансировано на 269 миллионов рублей. Отклонение от плана, таким образом, составило целых 56 процентов.
Непонятная ситуация складывается и в текущем году. На сайте правительства доступен отчёт об исполнении инвестиционной программы за три квартала 2022 года, по итогам которых из 993 с лишним миллионов запланированных на год инвестиций фактически в модернизацию инфраструктуры вложено чуть более 267 миллионов. При этом по кварталам инвестиции распределены весьма неравномерно — 733,2 миллиона запланированы на четвёртый квартал. Будет ли освоена за последние три месяца года такая сумма — большой вопрос, учитывая объемы инвестиций за период с января по сентябрь, а также процент выполнения инвестпрограммы прошлого года.
Напомним, что все суммы инвестиций, о которых идёт речь, утверждены и заложены в тарифы прошлых лет. Выходит, что деньги с потребителей поставщик собирает, а по факту инвестирует едва ли половину запланированного.
Отдельный разговор - о стоимости модернизации оборудования, средства на которую заложены в инвестиционные программы и, как следствие, в тарифы.
К примеру, в 2020 году общество закупило для одного из своих подразделений дизель-генератор типа Р550-1 фирмы FG WILSON. Данные о закупке есть в открытых источниках. Стоимость контракта, по которому в адрес ПАО «ДЭК» был поставлен один такой генератор, составила 12,7 миллиона рублей без учёта НДС, а изначально компания была готова отдать 15 миллионов рублей.
А теперь взглянем на цену точно такого же генератора на сайте официального дилера компании-производителя в России. И это, на минуточку, далеко не 15 миллионов рублей, и даже не 12,7, а всего 4 с небольшим. То есть в три с лишним раза меньше.
Это — не единственный подобный пример. В 2021 году компания разместила закупку на 318 компьютеров для сотрудников ПАО «ДЭК» и филиалов, за которые заплатила более 16 миллионов рублей. Стоимость единицы техники составила при этом более 52 тысяч рублей. В реальности же компьютеры с теми же характеристиками можно приобрести в розничной продаже за 40-45 тысяч рублей, а оптом и того дешевле.
Когда видишь эти цифры, становится ясным, почему растут тарифы для потребителей. И, в частности, то, почему самый активный рост цен в Приморье коснулся именно электрической энергии. Непонятным остаётся только то, почему вместе с повышением стоимости услуги не повышается надёжность электроснабжения. Наоборот, несмотря на масштабную инвестиционную программу, которая якобы реализуется в регионе, аварийных отключений в последние годы становится всё больше, а энергетическая инфраструктура явно не поспевает за жилой и промышленной застройкой.