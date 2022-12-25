Не все страны Евросоюза готовы отказаться от закупок нефти из РФ в 2023 году

Несмотря на то, что страны ЕС заявили об отказе перекачки российской нефти с начала 2023 года, заявки все же пришли, передает информканал 360tv.ru со ссылкой на Токарева.
Президент «Транснефти» рассказал, что в декабре этого года Польша запросила у России 360 000 тонн нефти, и еще 3 миллиона тонн — в следующем году. Германия также направила заявку на поставку нефти в I квартале, на сколько именно — Токарев не уточнил.
Напомним, что ограничения на закупку нефти из РФ начали действовать с 5 декабря. ЕС заявил, что не будет принимать российские танкеры. Также был введен потолок цен на уровне 60 долларов за 1 баррель нефти странами G7 и Австралией. Эти государства отказываются от страховки, принятия и обслуживания судов, которые приобрели сырье по стоимости выше указанной. В феврале 2023 года начнут действовать ограничения на нефтепродукты.
Следует отметить, что инициатором эмбарго на российскую нефть стал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.