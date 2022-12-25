Не все страны Евросоюза готовы отказаться от закупок нефти из РФ в 2023 году

Напомним, что ограничения на закупку нефти из РФ начали действовать с 5 декабря. ЕС заявил, что не будет принимать российские танкеры. Также был введен потолок цен на уровне 60 долларов за 1 баррель нефти странами G7 и Австралией. Эти государства отказываются от страховки, принятия и обслуживания судов, которые приобрели сырье по стоимости выше указанной. В феврале 2023 года начнут действовать ограничения на нефтепродукты.