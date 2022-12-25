zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Не все страны Евросоюза готовы отказаться от закупок нефти из РФ в 2023 году

Сегодня, 00:36
На перекачку нефти из РФ в 2023 году подали заявки Польша и Германия. Об этом стало известно из сообщения президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

Несмотря на то, что страны ЕС заявили об отказе перекачки российской нефти с начала 2023 года, заявки все же пришли, передает информканал 360tv.ru со ссылкой на Токарева.

Президент «Транснефти» рассказал, что в декабре этого года Польша запросила у России 360 000 тонн нефти, и еще 3 миллиона тонн — в следующем году. Германия также направила заявку на поставку нефти в I квартале, на сколько именно — Токарев не уточнил.

Напомним, что ограничения на закупку нефти из РФ начали действовать с 5 декабря. ЕС заявил, что не будет принимать российские танкеры. Также был введен потолок цен на уровне 60 долларов за 1 баррель нефти странами G7 и Австралией. Эти государства отказываются от страховки, принятия и обслуживания судов, которые приобрели сырье по стоимости выше указанной. В феврале 2023 года начнут действовать ограничения на нефтепродукты.

Следует отметить, что инициатором эмбарго на российскую нефть стал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Подпишитесь
Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»
29 ноября 07:16
«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье
30 ноября 01:30
Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города
29 ноября 03:34
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 05:20