В каких секторах ждать позитивной динамики?

С января 2022 года S& P 500 и Nasdaq в основном падали, однако с октября индекс S& P 500 вырос на 11%, а Nasdaq — на 5,4%.
Основные факторы, которые вносили неопределённость на рынки, начинают ослабевать — инфляция в США достигла своих пиковых значений, а риторика ФРС постепенно смягчается. Дополнительный позитив рынкам добавил сезон отчётностей, который показал, что многие компании по-прежнему стабильны. Вместе с аналитиками Freedom Finance Global мы проанализировали, какие сектора чувствуют себя лучше остальных и могут быть интересны для вложений.
Ни для кого не секрет, что в периоды высокой волатильности наиболее подходящими для инвестиций являются защитные сектора — те, которые демонстрируют устойчивость даже во время спада. Эксперты Freedom Finance Global позитивно оценивают перспективы автомобильного сектора, здравоохранения и товаров первой необходимости.
Уровень производства постепенно восстанавливается, на достаточно высоком уровне сохраняется спрос на автомобили. Аналитики ожидают в 2023 году средний рост выручки по сектору на уровне 3–5% г/г. По мнению экспертов Freedom Finance Global, привлекательно выглядят акции General Motors Company. Таргет по акциям — $46. Это предполагает рост от текущих значений на 9%. Компания намерена сосредоточиться на выпуске электромобилей — к 2025 году планируется создать 30 новых моделей. К этому времени выручка от сегмента может составить более $50 млрд.
Неизменно один из самых сильных защитных секторов. Конец года особенно позитивен для сегмента биотехнологий, когда катализатором выступают обновления пайплайнов. Например, акции Seagen интересны для инвестиций — компания отмечает высокий спрос на свою продукцию и уже в 2024 году может стать прибыльной, что делает её бумаги фундаментально привлекательными. Целевая цена — $173 — рост от текущих значений 31%.
Аналитики также уверены, что спрос в фармацевтическом сегменте продолжит демонстрировать силу. Тем не менее, выручка, связанная с COVID-19, скорее всего, начнёт сокращаться во втором полугодии 2023 года, что связано с отсутствием новых госзаказов. Последний фактор найдет своё отражение в отчётах Merck и Pfizer.
Сегмент медицинских услуг может оказаться в лидерах роста выручки и по показателю прибыли на акцию (EPS) в 2023 году. Этот показатель отражает, насколько выгодно будет вложение в акции той или иной компании. Чем выше EPS, тем больше отдача инвестиций в бумаги.
Аналитики рекомендуют удерживать текущие позиции в медицинском сегменте, а также сократить позиции в фарме и увеличить в биотехнологиях.
В 2022 году данный сектор демонстрирует свои защитные свойства на фоне поднятия ставки ФРС. Несмотря на то, что ситуация в секторе потребительских товаров складывается неоднозначная, аналитики сохраняют на него позитивный взгляд. Эксперты ожидают значительного роста EPS у сектора в диапазоне от 20% до 30%. Крупноформатные ретейлеры смогут улучшить свои финансовые показатели ко второй половине года, что позитивно отразится на динамике акций Walmart и Target. Целевая цена по акциям Walmart Inc. — $155 (рост от текущих значений на 4,7%), по бумагам Target — $200 (+33$).
Инвестиции в защитные сектора могут стать хорошей стратегией для консервативных инвесторов, однако важно не забывать о необходимости диверсификации своего портфеля. Какими бы устойчивыми не казались защитные сектора, нельзя вкладывать в них все свои деньги. Чтобы лучше понимать, в какие бумаги можно инвестировать, рекомендуется постоянно находиться в новостном потоке и читать аналитические материалы. При этом не лишним будет получить новые знания на курсах по инвестированию. Например, Академия Freedom Finance предлагает различные семинары и вебинары, в том числе и бесплатные. Инвестиции лучше всего начинать со знаний, ведь именно они помогают совершать самые успешные сделки.