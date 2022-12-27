В каких секторах ждать позитивной динамики?

Инвестиции в защитные сектора могут стать хорошей стратегией для консервативных инвесторов, однако важно не забывать о необходимости диверсификации своего портфеля. Какими бы устойчивыми не казались защитные сектора, нельзя вкладывать в них все свои деньги. Чтобы лучше понимать, в какие бумаги можно инвестировать, рекомендуется постоянно находиться в новостном потоке и читать аналитические материалы. При этом не лишним будет получить новые знания на курсах по инвестированию. Например, Академия Freedom Finance предлагает различные семинары и вебинары, в том числе и бесплатные. Инвестиции лучше всего начинать со знаний, ведь именно они помогают совершать самые успешные сделки.