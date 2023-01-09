Судьбу исторического центра Владивостока решит арбитражный суд

На 10 января назначено заседание Пятого арбитражного апелляционного суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба Управления градостроительства города Владивостока. Ранее Арбитражный суд Приморского края признал незаконным отказ ведомства выдать разрешение на строительство объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» на земельных участках по адресу: улица Арсеньева, 2. Городское управление градостроительства, в свою очередь, отказывая застройщику, ссылалось на градостроительный план, в котором данный участок отнесён к зоне рекреации, что не предполагает строительства на нём жилых домов и офисов.
Однако застройщик — ООО «Судеко», единственным учредителем которого является компания из Гонконга, — оспорил отказ, и в октябре этого года приморский арбитраж в лице судьи Людмилы Нестеренко удовлетворил требование истца, признав отказ в разрешении на строительство незаконным и обязав Управление градостроительства выдать заявителю такой документ.
В администрации Владивостока с таким поворотом событий не согласились и подали апелляцию на решение Арбитражного суда Приморского края. Таким образом, не исключено, что на заседании, которое состоится сразу после новогодних каникул, будет решена судьба территории бывшего завода «Металлист» в историческом центре Владивостока. От того, какой вердикт вынесет суд, зависит, будет ли рядом с яхт-клубом «Семь футов» и гостиницей «Амурский залив» парк и детский сад или здесь вырастет целый комплекс высоток, который окончательно поставит колом движение по Эгершельду и центру города. Апелляционную жалобу рассмотрит коллегия из трёх судей, судья-докладчик Анна Гончарова.
Напомним, что территория бывшего завода «Металлист» уже много лет представляет собой пустырь, вопрос о судьбе которого местные жители не раз поднимали перед городскими и краевыми властями. Было собрано более двух тысяч подписей за проект обустройства на этой территории парка и строительства детского сада. Горожан в этом поддержал губернатор Олег Кожемяко.
— Этот земельный участок сейчас находится в частной собственности. Инвестор рассматривал вопрос о строительстве трех высотных домов, что обеспечит нагрузку на дорогу, также территория лишится парковой зоны. Поэтому исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры, — заявил глава региона в мае прошлого года в ходе публичного обсуждения данного вопроса.
В июле 2021 года распоряжением минстроя Приморского были внесены изменения в «Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа», согласно которым назначение земельного участка было изменено с жилой застройки на зону рекреации и отдыха.
Эта история год назад широко освещалась в СМИ — об изменении статуса земли писали как о справедливом решении властей и победе горожан, которые смогли отстоять свои интересы и интересы города в борьбе с очередным проектом точечной застройки.
Встав на сторону застройщика, Арбитражный суд Приморского края мотивировал своё решение в первую очередь тем, что владелец земельного участка вправе использовать его по тому назначению, которое было указано в правилах землепользования и застройки на момент оформления документов на землю. А в случае с ООО «Судеко» при регистрации участка жилая застройка этой территории, согласно действовавшим на тот момент градостроительным документам, была возможна. Несмотря на то, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) впоследствии изменились, на возникшие до внесения изменений правоотношения это уже не влияет.
Как разъяснила специалист по земельному праву Полина Строганова, в данном случае земельные участки, виды использования которых не соответствуют текущему градостроительному регламенту, могут быть использованы по прежнему фактическому виду разрешённого использования, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды или объектов культурного наследия.
Эта оговорка — «за исключением случаев» — может сыграть в предстоящем судебном процессе одну из ключевых ролей. Дело в том, что в суд первой инстанции застройщик представил целых два положительных заключения негосударственной экспертизы о том, что проектируемый объект не представляет такой угрозы и не является опасным. Кроме того, есть у застройщика документ, выданный МЧС и свидетельствующий о безопасности проекта, а также заключение Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, необходимое для объектов, находящихся в водоохранной зоне.
Однако, как выяснилось, к сути этих писем, а в некоторых случаях к их законности и даже подлинности есть вопросы.
Если внимательно присмотреться к истории создания компании-застройщика ООО «Судеко», многое становится понятным. Мнение владивостокцев, равно как их комфорт и качество жизни, которые, без сомнений, пострадают в случае реализации проекта, этих бизнесменов не волнуют в принципе, так как к нашему городу они не имеет ровным счётом никакого отношения. Владеют компанией китайцы, а управляют дельцы из Хабаровска, сколотившие капиталы на околобюджетном бизнесе в сфере ЖКХ. Владивосток если и интересует кого-то из нынешних и бывших владельцев и руководителей «Судеко», то только как дойная корова, сулящая хорошие барыши.
Остаётся много вопросов по поводу того, каким образом ООО «Судеко» вообще получило землю в самом сердце Владивостока. Ранее на волне разгорающегося с новой силой скандала вокруг этой истории региональные телеграм-каналы сообщили, что участки были приобретены компанией в 10 раз дешевле кадастровой стоимости кадастровой стоимости.