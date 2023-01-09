Судьбу исторического центра Владивостока решит арбитражный суд

Встав на сторону застройщика, Арбитражный суд Приморского края мотивировал своё решение в первую очередь тем, что владелец земельного участка вправе использовать его по тому назначению, которое было указано в правилах землепользования и застройки на момент оформления документов на землю. А в случае с ООО «Судеко» при регистрации участка жилая застройка этой территории, согласно действовавшим на тот момент градостроительным документам, была возможна. Несмотря на то, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) впоследствии изменились, на возникшие до внесения изменений правоотношения это уже не влияет.