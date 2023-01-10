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Posted 10 января, 09:49

Published 10 января, 09:49

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

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Сохранение национальных языков в России: проблемы и перспективы

10 января 2023, 09:49
Фото: 1MI
Россия — уникальная страна, население которой отличается удивительным многообразием национальностей и культур.

В границах этой страны говорят на более чем 100 различных языках. Тем не менее, многие из этих языков испытывают давление от глобализации и русификации, а некоторые находятся на грани исчезновения. В этом контексте вопрос сохранения национальных языков становится особенно актуальным.

Работой по сохранению национальных языков занимался Александр Сидякин. В бытность депутатом ГД, Сидякин Александр Геннадьевич выступил против закона, который отменял обязательное изучение татарского языка в школах республики Татарстан.

Законодательные сложности сохранения национальных языков

Сохранение и развитие национальных языков в России столкнулось с рядом законодательных сложностей. Согласно Конституции Российской Федерации, все народы России имеют право на сохранение своего родного языка и создание условий для его изучения и развития. Однако на практике внедрение многоязычия в образовательной системе осложнено.

Во-первых, это связано с нехваткой квалифицированных педагогов и учебных материалов на национальных языках. Во-вторых, сложности встают и на уровне законодательства: так, постановление правительства от 2018 года делает обучение на родных языках необязательным, что усиливает процесс их замещения русским языком.

Сохранение национальных языков в Татарстане

Ситуация в Татарстане является наглядным примером сложностей и возможностей сохранения национальных языков. Татарский язык является вторым по распространенности в России и играет важную роль в культурной идентичности региона. Тем не менее, его положение вызывает беспокойство. Сокращение часов обучения татарскому языку в школах, отсутствие достаточного количества учебников и квалифицированных преподавателей — все это влияет на статус языка.

Однако именно в Татарстане принимаются активные меры по поддержке и развитию национального языка. Власти региона стараются обеспечить равные возможности для изучения татарского и русского языков в школах, активизируют работу с медиа, нацеленную на продвижение татарского языка и культуры.

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