«Как спичка»: сгорит ли в Приморье еще один популярный ресторан?

Помещение предприниматель Городинец получил по договору дарения в 2013 году, в этом месте находился знаменитый городской ресторанчик «Симсонс Фуд». В 2016 здание получило собственный адрес, ресторан был закрыт и тогда же бизнесмен заключил договор аренды с ООО «Пахта», компанией-владельцем «Хлопка». Компания провела ремонт и построила дополнительные помещения в счет арендной платы и все было хорошо до 2020 года, когда в ресторане вспыхнул пожар.