«Как спичка»: сгорит ли в Приморье еще один популярный ресторан?

Posted Вчера, 07:04
Published Вчера, 07:04
Modified Вчера, 07:06
Updated Вчера, 07:06
Речи идет о ресторане «Супра» в районе Первой Речки, разрешительные документы на который владелец здания некий предприниматель Олег Городинец получил в 2022 году. Опасения журналистов связаны с тем, что ранее в этом здании уже вспыхивал пожар в 2020 году, когда там находился ресторан другой ранее популярной во Владивостоке сети – «Хлопок».
Помещение предприниматель Городинец получил по договору дарения в 2013 году, в этом месте находился знаменитый городской ресторанчик «Симсонс Фуд». В 2016 здание получило собственный адрес, ресторан был закрыт и тогда же бизнесмен заключил договор аренды с ООО «Пахта», компанией-владельцем «Хлопка». Компания провела ремонт и построила дополнительные помещения в счет арендной платы и все было хорошо до 2020 года, когда в ресторане вспыхнул пожар.
Стоит отметить, что в 2017 году по результатам Инспекции строительного надзора Приморского края, было установлено отсутствие каких-либо разрешительных документов на проведенные работы по возведению надстройки третьего этажа: нет ни утвержденной проектной документации, ни положительного заключения государственной или даже негосударственной экспертизы. Эксперт Инспекции строительного надзора Приморского края сделал однозначный вывод, что надстройка третьего этажа является неотъемлемой частью здания и по сути капитальным сооружением: увеличивает этажность, площадь и другие параметры, что является произведенной незаконно реконструкцией здания и приводит к образованию нового объекта капитального строительства.
В 2018 году Олег Городинец обратился в Арбитражный суд Приморского края для признания незаконным отказа в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по адресу Океанский пр-т, 117 и с требованием обязать Управление Росреестра по Приморскому краю поставить объект на кадастровый учет. Суд, рассмотрев все приведенные Городинцом доводы, отказал в его требованиях в полном объеме.
После пожара в 2020 году Городинец сменил арендатора, а в 2022 году поставил реконструированное помещение здание на кадастровый учет. Возникает вопрос – не возникнет ли пожар там, где он уже случался и устранил ли Городинец весомые замечания специалистов.
Журналистам «Золотого Рога» стали известны некоторые «сомнительные» детали бизнес-схем вышеупомянутого предпринимателя, связанного с погорелым-реконструированным зданием. Речь идет в том числе о различных налоговых «оптимизациях», возможно, применявшихся хитрым Городинцем. В настоящее время редакция осуществляет собственное расследование, результаты которой будут опубликованы в ближайшее время. Впрочем правоохранительным органам было бы не лишним проверить как ресторан, так и самого предпринимателя на предмет возможных нарушений.
Напомним, в декабре 2022 года прямо перед стартом «сезона» новогодних корпоративов во Владивостоке сгорел популярный ресторан Zuma. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара. Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района Владивостока взяли под контроль ход, а также результаты доследственной проверки.
Пожару был присвоен 2 ранг сложности. Огнеборцы прибыли на место происшествия по адресу ул. Фонтанная, 2 через 3 минуты после оповещения о возгорании, которое поступило 7 декабря в 00:57.
Из-за огня полностью был уничтожен отдельный вип-зал, который был полностью стеклянным и находился в особенном удалении от основных залов. Стекло не выдержало такой температуры, а алюминиевые опоры рухнули.