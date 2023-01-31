zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 07:59

Published 31 января 07:59

Modified Сегодня, 01:09

Updated Сегодня, 01:09

Разворот на Восток: что об этом думают строители Приморского края

31 января 2023, 07:59
Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков рассказал о развороте на Восток и его влиянии на строительный рынок.

«Если говорить про разворот на Восток в строительстве, то он ощущается, наверное, только в том, что связано с логистикой. Здесь есть существенное оживление», - рассказал Владимир Исаков.

Он также добавил, что строительный рынок Приморья переживает традиционный январский скачок.  Напомним, что ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что в 2022 году Дальний Восток продемонстрировал показатели экономического развития выше среднероссийских.

#Общество
Подпишитесь
Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт
17 января 06:12
«Как спичка»: сгорит ли в Приморье еще один популярный ресторан?
16 января 07:04
ДЭК несправедливо обошлась с ответственными потребителями?
29 декабря 2022, 05:45
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20