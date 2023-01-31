Разворот на Восток: что об этом думают строители Приморского края

Posted 31 января 07:59
Published 31 января 07:59
Modified Сегодня, 01:09
Updated Сегодня, 01:09
«Если говорить про разворот на Восток в строительстве, то он ощущается, наверное, только в том, что связано с логистикой. Здесь есть существенное оживление», - рассказал Владимир Исаков.
Он также добавил, что строительный рынок Приморья переживает традиционный январский скачок. Напомним, что ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что в 2022 году Дальний Восток продемонстрировал показатели экономического развития выше среднероссийских.