Трутнев посетил предприятия, выпускающие продукцию для ВПК в Приморье

Из заявления и. о. гендиректора АО «Дальприбор» Дмитрия Жукова следует, что заводу необходимы квалифицированные кадры. Одной из наиболее востребованных специальностей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) он назвал «мехатронику и робототехнику». Однако в текущем году набор на нее был приостановлен.