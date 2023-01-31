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Updated Сегодня, 13:23

Трутнев посетил предприятия, выпускающие продукцию для ВПК в Приморье

31 января 2023, 13:21
Фото: 1MI
В ходе рабочего визита в Приморский край зампред Правительства России Юрий Трутнев ознакомился с деятельностью промышленных компаний, специализирующихся на производстве продукции для военно-промышленного комплекса (ВПК).

Трутнев побывал в АО «Изумруд» и АО «Дальприбор». Первое предприятие фигурирует в перечне системообразующих структур национальной экономики. Здесь разрабатывают и изготавливают радиолокационные системы управления артиллерийским оружием на кораблях ВМФ РФ, пишет vostokmedia.com.

Вице-премьеру продемонстрировали следующую продукцию: малогабаритную систему управления штатным стрелковым оружием с калибрами от 5,45 до 12,7 по борьбе с малогабаритными беспилотниками, бесколлекторный шаговый двигатель для крупных БПЛА, пламегаситель на стрелковое оружие, а также монтируемую на квадрокоптеры универсальную систему для сброса взрывчатки.

Руководители «Изумруда» позитивно оценили предложение Трутнева о проведении уже в ближайшие дни натурных испытаний с боевой стрельбой и ликвидацией квадрокоптеров.

Вице-премьер побывал также на заводе «Дальприбор», включенном в список стратегических структур отрасли. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, предназначенной для удовлетворения потребностей народного хозяйства и сферы обороны.

Руководство «Дальприбора» показало Трутневу гидроакустическую станцию, предназначенную для обнаружения аквалангистов-нарушителей и подводных аппаратов; систему скрытной установки оборудования под водой; гидроакустический модем, который обеспечивает связь с последующей передачей данных под водой.

Из заявления и. о. гендиректора АО «Дальприбор» Дмитрия Жукова следует, что заводу необходимы квалифицированные кадры. Одной из наиболее востребованных специальностей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) он назвал «мехатронику и робототехнику». Однако в текущем году набор на нее был приостановлен.

Трутнев дал поручение Минобрнауки и Минвостокразвития РФ совместно с руководством ДВФУ проработать все вопросы, связанные с возобновлением набора абитуриентов на важную для отрасли специальность.

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