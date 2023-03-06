Соглашение о разделе имущества – что это и как составить документ

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По закону совместно нажитое супругами имущество можно разделить по предварительно заключенному соглашению. Но только в том случае, если оно удостоверено нотариально. В судебной практике довольно много случаев, когда супруги ссылаются на соглашение, например, в попытке сохранить имущество при банкротстве одного из них. Но суд отказывает именно из-за того, что документ не был удостоверен нотариально.
Мы обратились за профессиональными комментариями: юристы ЮЦ «АПК» объяснили, как составляется и что представляет собой соглашение о разделе имущества, когда и в каком порядке оно может быть заключено. Также специалисты рассказали о «подводных камнях» в подобных документах и о нюансах, которые важно учитывать при оформлении документа.
В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ, общим признается любое имущество, нажитое в период брака и в силу положений Гражданского кодекса РФ не являющейся личной собственностью одного из супругов. Раздел совместного имущества производится в соответствии со ст. 38 и ст. 39 СК РФ. Закон говорит о том, что раздел общего имущества можно произвести как в период брака, так и после его расторжения. Один из вариантов – заключение и нотариальное удостоверение соответствующего соглашения.
При его составлении супруги сами определяют свои доли – они не обязательно должны быть равными. Но есть нюансы. Если соглашение заведомо заключается в целях мошенничества (например, чтобы обезопасить имущество от претензий кредиторов) или нарушает права одного из супругов, то в дальнейшем оно может быть оспорено. В том числе, третьей стороной. Также важно учесть, что документ должен учитывать права несовершеннолетних детей.
При заключении соглашения супруги могут самостоятельно определять принадлежащие им доли. Они не обязательно должны быть равны. Нужно лишь указать, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Также при составлении соглашения важно учесть права детей, не достигших совершеннолетия. Лишать их имущественных прав нельзя.
Если после составления соглашения супруги захотят расторгнуть брак, то они могут предоставить документ в суд и попросить разделить имущество на его основании. Если доля одного из супругов значительно превышает долю второго, то суд может назначить ему денежную компенсацию в соответствующем размере.
В некоторых случаях положения договора также можно оспорить, поэтому он не всегда является абсолютной гарантией обеспечения имущественных прав сторон. Однако чаще всего суды руководствуются именно условиями соглашения. Поэтому его оформление целесообразно. Но к составлению письменных условий лучше привлечь юриста, чтобы максимально обезопасить себя и защитить права несовершеннолетних детей.
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