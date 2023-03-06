Соглашение о разделе имущества – что это и как составить документ

По закону совместно нажитое супругами имущество можно разделить по предварительно заключенному соглашению. Но только в том случае, если оно удостоверено нотариально. В судебной практике довольно много случаев, когда супруги ссылаются на соглашение, например, в попытке сохранить имущество при банкротстве одного из них. Но суд отказывает именно из-за того, что документ не был удостоверен нотариально.