Инструментальные сейсмологические наблюдения в Приморье ведутся на протяжении последних 100 лет. За всю их историю в районе Владивостока было зарегистрировано всего два семибалльных толчка. При этом они не привели к глобальным разрушениям и обошлись без жертв среди местных жителей.