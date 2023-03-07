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Posted 7 марта 09:02

Published 7 марта 09:02

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Будет ли землетрясение во Владивостоке: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений

7 марта 2023, 09:02
Фото: pxhere.com
Какова вероятность землетрясения во Владивостоке?
Нидерландский сейсмолог предсказал мощное землетрясение на Дальнем Востоке в начале марта. Возможно ли землетрясение во Владивостоке и какие районы Приморья сейсмически опасны – в нашей статье.

Какова вероятность землетрясения во Владивостоке?

Приморье входит в число регионов России со средней сейсмоопасностью. Это означает, что ожидаемая магнитуда подземных толчков не превышает семи баллов.

При этом зоны самой большой сейсмоактивности в крае находятся в Лазовском, Тернейском, Хасанском, Пожарском районах. Из мегаполисов в семибалльную зону сейсмоактивности входит и Владивосток. То есть сейсмическая опасность для юга Приморья, где расположен и Владивосток, теоретически существует.

Не добавляет оптимизма и прогноз ученого из Нидерландов Фрэнка Хугербитса, который предсказал мощное землетрясение в районе Курил и Камчатки. По мнению сейсмолога из института SSGEOS, положение небесных тел может привести к повышенной сейсмоактивности в указанных регионах 3–4 марта или 6–7 марта.

Франк Хугербитс
Фото: фрагмент видео

Однако эксперты сомневаются, что сильные землетрясения коснутся Владивостока, поскольку этот регион находится в удалении от границ соприкосновения литосферных плит. На Дальнем Востоке наиболее опасные районы, находящиеся на границе соприкосновения Евразийской и Тихоокеанской плит, – это Курилы, Сахалин, Камчатка.

До юга Приморья в основном доходят отголоски подземных толчков, поскольку они происходят на больших глубинах, и люди, как правило, их вовсе не замечают.

Вероятность возникновения мощного землетрясения на территории Приморского края низкая
Фото: pxhere.com

Руководитель сейсмической станции «Владивосток» Сергей Наумов:

«Вероятность возникновения мощного землетрясения, как в Турции, на территории Приморского края низкая, так как Приморье удалено от зон соприкосновения тектонических плит. Количество подземных толчков в год в регионе – от 6 до 12, как правило, глубокофокусные. Мелкофокусные, как правило, слабые».

Какие землетрясения были ранее в Приморье?
Фото: pxhere.com

Какие землетрясения были ранее в Приморье?

Инструментальные сейсмологические наблюдения в Приморье ведутся на протяжении последних 100 лет. За всю их историю в районе Владивостока было зарегистрировано всего два семибалльных толчка. При этом они не привели к глобальным разрушениям и обошлись без жертв среди местных жителей.

В Приморье одно из крупных землетрясений магнитудой 8 баллов произошло в 1967 году. При этом в Ханкайском районе было разрушено всего несколько хозпостроек в частных домах, в ряде домовладений образовались трещины.

А последний сильный толчок был зарегистрирован на юге Приморья в 1987 году. Восьмибалльный подземный толчок зафиксировали южнее острова Русский. Но так как он возник на глубине 500 км, до Владивостока дошли лишь колебания в 3–4 балла.

Последние подземные толчки, судя по карте, были зафиксированы в Приморье в начале 2023 года:

  • 29 января 2023 года – 4,9 балла, в ста километрах от поселка Ольга, в море, на глубине 340 км;
  • 5 февраля 2023 года – два коровых землетрясения магнитудой 4,1 в озере Ханка.

Оба случая характеризуются по степени сейсмоопасности как слабые, не несут разрушительных последствий для высотных зданий и угроз для здоровья и жизни людей.

Карта сейсмоактивности во Владивостоке
Фото: https://voshod-solnca.ru/cities/владивосток

Сейсмологи из РФ сомневаются, что до Приморья и, в частности, до Владивостока дойдет какое-либо сильное землетрясение. К тому же, по мнению ученых, со стопроцентной вероятностью спрогнозировать подобные природные явления на Земле еще не удавалось никому.

Ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала ДВО РАН Алексей Коновалов:

«Период повторяемости землетрясений составляет примерно раз в тысячу лет на конкретном разломе. Но на каком разломе оно произойдёт, неизвестно. Здесь есть доля случайности. В любом случае при составлении карты сейсмической опасности, которую потом используют, например, строители, учитываются разные случайности и неопределенности».

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