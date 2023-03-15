В новом учебном году во Владивостоке в первый раз за парты сядут свыше шести тысяч дошкольников. Как записать в школу на 2023/2024 учебный год ребенка во Владивостоке — в нашей статье.

Когда начнется запись в первые классы во Владивостоке?

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Со скольки лет берут в школу?

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Что делать, если мест по прописке нет?

Как подать заявление в первый класс во Владивостоке?

Электронная запись в школу во Владивостоке в 2023 году

Запись в школу через МФЦ во Владивостоке