Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Третий год подряд общеобразовательные учреждения Владивостока начинают прием в первый класс с 1 апреля. Но проходит он в два этапа.
Сначала предоставляется возможность записать дошкольников, которые проживают на территории, закрепленной за той или иной школой. Также на первом этапе зачисляются дети-льготники и малыши, которые посещают детсад, прикрепленный к учебному заведению. Дошколят из прикрепленного детсада переводят в школу автоматически, даже если у них нет прописки на закрепленной территории.
Сроки первого этапа — до 30 июня 2023 года. После этого в течение трех рабочих дней администрация учебного заведения издает приказ о зачислении первоклассников.
А уже 6 июля 2023 года начинается второй этап приема заявлений. С этого времени и вплоть до 5 сентября 2023 года можно будет записать детей в школу не по прописке. Но только до момента заполнения свободных мест в общеобразовательном учреждении.
Во Владивостоке за каждой школой закреплена определенная близлежащая территория. Дошкольники, проживающие в домах на этой территории, имеют первоочередное право на зачисление в школу. Информация об этом ежегодно обновляется и размещается на официальном портале администрации Владивостока.
Перед тем как записать малыша в первый класс, нужно убедиться, что дом, где прописан ребенок с родителями, прикреплен к территории той или иной школы. Список учебных заведений и закрепленных за ними территорий опубликован в постановлении администрации Владивостока № 563 от 6 марта 2023 года.
Помимо этого, каждое учебное учреждение Владивостока должно разместить на своем сайте либо на информационном щите список адресов, прикрепленных к нему территориально.
Записать малыша в первый класс можно только, когда ему исполнится шесть с половиной лет. При этом первоклассник должен быть не старше 8 лет.
В ряде случаев, например по здоровью или семейным обстоятельствам, могут записать в первый класс малыша старше или младше указанного возраста. Но такие случаи рассматриваются в индивидуальном порядке и только с разрешения управления по работе с муниципальными учреждениями администрации Владивостока.
Базовый перечень документов, необходимых для записи и зачисления малыша в первый класс в 2023 году, включает:
Для льготников, то есть детей, имеющих преимущественное право при записи в первый класс, нужно будет подать дополнительные документы. В зависимости от ситуации это может быть заключение ПМПК, справка с места работы родителей, свидетельства о рождении сестер и братьев, находящихся на обучении в данной школе, и др.
При распределении будущих первоклассников по школам минобразования Приморья учитывает количество детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Поэтому мест по прописке в школах Владивостока должно хватить всем желающим записаться в первый класс.
В 2022/2023 учебном году случаев отказа по прописке при записи в первый класс во Владивостоке не было. Но если все же такая ситуация возникнет, то родителям следует обратиться с жалобой в управление по работе с муниципальными учреждениями администрации Владивостока.
Родители владивостокских первоклассников, перед тем как записать малыша в школу, имеют возможность побывать в любой школе города. Это можно сделать 18 марта 2023 года в день открытых дверей. Для родителей и будущих первоклассников будут организованы экскурсии по муниципальным общеобразовательным учреждениям, встречи с учителями, дегустация блюд в школьных столовых.
После того как родители определились с выбором учебного учреждения, можно подать заявление о приеме в первый класс. Записать первоклассника в 2023 году можно несколькими способами:
Заметим, что родители владивостокских первоклассников в 2023 году могут подать одновременно три заявления о зачислении в разные школы. Но записать ребенка можно только в одну — после подачи документов в одну школу ребенка автоматически исключают из списков первоклассников в других учебных организациях.
Каждая школа Владивостока размещает на своем сайте образец заявления для записи в первый класс. Его можно скачать, распечатать и заполнить, а после отправить на электронную почту учебного заведения.
Некоторые общеобразовательные организации запускают собственный электронный сервис записи в школу. Он располагается на сайте учебного учреждения.
Если у родителей нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», то записать малыша в первый класс можно, обратившись в МФЦ.
Сначала родитель должен записаться на прием в ближайший территориальный МФЦ Владивостока, а затем явиться туда с пакетом необходимых документов.
Уже третий год жители Владивостока могут записать ребенка в первый класс в онлайн-формате через региональный портал услуг Приморского края.
Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а затем выбрать услугу «Запись в 1-й класс». После этого заполняется электронная форма заявления, и заявка отправляется на рассмотрение.