zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Английский язык для IT-специалистов: зачем нужен и в чем особенности

29 марта 2023, 15:46
Фото: piqsels.com
Английский язык нужен практически в любой отрасли: медицина, экономика, дизайн, мода и пр. Но особенно сильно он нужен тем, кто работает в области информационных технологий.

Большинство прорывов в IT-отрасли происходят именно в англоязычных странах, поэтому для перенимания лучших зарубежных решений российским разработчикам нужно уметь пользоваться англоязычной документацией, общаться с иностранными коллегами и пр. Все это требует глубокого знания языка. Курсы английского в СПб от школы Skyeng помогут за короткий период освоить язык, изучить терминологию и свободно общаться с носителями.

Почему IT-специалистам нужно знать английский язык

Вот несколько веских причин:

  • в IT-отрасли существует большое количество специальных терминов и сокращений, которые не используются в других областях. Например, HTML, CSS, JavaScript, API, UI/UX, database, server, и т. д. IT-специалисты должны знать эти термины и уметь их использовать;
  • некоторые языки программирования, такие как Java и JavaScript, разработаны на базе английского языка. Поэтому, чтобы понимать код, IT-специалисты должны иметь хорошее знание языка;
  • в IT-отрасли используется много документации и спецификаций на английском языке: описания API, технические документы и руководства пользователя. IT-специалисты должны быть в состоянии читать и понимать эту документацию;
  • в IT-отрасли часто используется английский язык для общения с коллегами и клиентами из разных стран. IT-специалисты должны быть в состоянии свободно общаться на английском языке, чтобы эффективно работать в команде и решать задачи.

Советы IT-специалистам по изучению английского языка

Выучить иностранный язык самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше работать с преподавателями, например, из школы Skyeng. Вот несколько советов, которые помогут ускорить результат:

  • старайтесь использовать английские названия технологий, инструментов, функций, команд, классов и переменных в своем коде. Это поможет вам привыкнуть к использованию английского языка в вашей ежедневной работе;
  • читайте техническую литературу на английском. Это поможет вам изучать специализированные термины и выражения;
  • присоединитесь к онлайн-форумам, группам или сообществам, где можно общаться на английском языке с другими программистами и специалистами.

Также стоит отметить, что ошибки — это часть процесса изучения языка. Не стесняйтесь задавать вопросы и просить помощи у коллег и друзей, которые владеют английским языком. Практика делает мастера, поэтому старайтесь использовать английский язык в своей работе как можно чаще.

 

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://skyeng.ru/?erid=LjN8K4dyL

Подпишитесь
Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики
12 марта 02:37
Владивосток вернется в 1907 год — съемки нового сериала запланированы в Приморье
9 марта 10:59
Рыбаки в Приморье едва не откололись на льдине
11 марта 05:51
Приморские кофейни, возможно, придется посещать со своими кружками
8 марта 00:56
Будет ли землетрясение во Владивостоке: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
7 марта 09:02
Из-за снега в Приморье закрыли движение через Высокогорский перевал
13 марта 00:32