Английский язык для IT-специалистов: зачем нужен и в чем особенности

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Большинство прорывов в IT-отрасли происходят именно в англоязычных странах, поэтому для перенимания лучших зарубежных решений российским разработчикам нужно уметь пользоваться англоязычной документацией, общаться с иностранными коллегами и пр. Все это требует глубокого знания языка. Курсы английского в СПб от школы Skyeng помогут за короткий период освоить язык, изучить терминологию и свободно общаться с носителями.
Почему IT-специалистам нужно знать английский язык
Вот несколько веских причин:
Советы IT-специалистам по изучению английского языка
Выучить иностранный язык самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше работать с преподавателями, например, из школы Skyeng. Вот несколько советов, которые помогут ускорить результат:
Также стоит отметить, что ошибки — это часть процесса изучения языка. Не стесняйтесь задавать вопросы и просить помощи у коллег и друзей, которые владеют английским языком. Практика делает мастера, поэтому старайтесь использовать английский язык в своей работе как можно чаще.
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