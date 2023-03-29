Английский язык для IT-специалистов: зачем нужен и в чем особенности

Большинство прорывов в IT-отрасли происходят именно в англоязычных странах, поэтому для перенимания лучших зарубежных решений российским разработчикам нужно уметь пользоваться англоязычной документацией, общаться с иностранными коллегами и пр. Все это требует глубокого знания языка. Курсы английского в СПб от школы Skyeng помогут за короткий период освоить язык, изучить терминологию и свободно общаться с носителями.