В магазинах и предприятиях Приморского края успешно внедряются цифровые решения

В частности, установлена умная система видеонаблюдения в 25 фирменных магазинах во Владивостоке и других городах Приморья. Специальные камеры обеспечивают безопасность покупателей и сотрудников компании. Также видеонаблюдение помогает вести подсчет посетителей и анализировать загруженность касс и количество людей в очередях. Всего до конца 2023 года планируется оцифровать около 200 торговых точек.