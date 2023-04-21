В магазинах и предприятиях Приморского края успешно внедряются цифровые решения

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Один из последних трендов — установка комплексных систем умного видеонаблюдения. «Золотой Рог» выяснил, какие компании активно используют цифровые решения.
Накануне известный на Дальнем Востоке производитель мясопродуктов «Ратимир» был оцифрован ПАО «МТС». Цифровая экосистема реализовала комплексный проект цифровизации розничной сети «Ратимира». И сейчас все ключевые этапы реализации продукции компании, от привлечения клиентов до контроля качества обслуживания, происходят в цифровой среде.
В частности, установлена умная система видеонаблюдения в 25 фирменных магазинах во Владивостоке и других городах Приморья. Специальные камеры обеспечивают безопасность покупателей и сотрудников компании. Также видеонаблюдение помогает вести подсчет посетителей и анализировать загруженность касс и количество людей в очередях. Всего до конца 2023 года планируется оцифровать около 200 торговых точек.
Как рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева, внедрение цифровых инноваций позволяет производителям лучше заботиться о покупателях. И на это обращает внимание крупный бизнес.
«В последние три года мы фиксируем возросший интерес со стороны приморского бизнеса к реализации именно комплексных, системных, цифровых проектов. Для бизнеса информационные технологии позволяют оптимизировать многие процессы и сократить операционные расходы, что особенно ценно в кризисные, „турбулентные“ времена. В целом, сервисы цифровой экосистемы МТС помогают обеспечить полную цифровизацию бизнеса любого масштаба — от обеспечения мобильной и фиксированной связью до установки комплексных систем видеонаблюдения, видеоаналитики и внедрения интернета вещей и искусственного интеллекта», — рассказала представитель цифровой экосистемы.