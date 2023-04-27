Парк вместо многоэтажек: Владивосток выступает против застройки улицы Успенского

— Я за тех застройщиков, которые проводят комплексную застройку, возводят комплексную инфраструктуру. И категорически против тех, кто пытается извлечь максимум прибыли и увезти деньги в другие регионы. Мне такая позиция не нравится. Кроме того, я действительно считаю, что пригород Владивостока должен быть районом дач, частных домов и коттеджных поселков, как это наблюдается во всем мире. Я против застройки пригорода Владивостока многоэтажками и «человейниками» и безусловно за то, чтобы учитывать мнение жителей. Чего хотят люди — того хочет Бог, — подытожил Дмитрий Новиков.