Парк вместо многоэтажек: Владивосток выступает против застройки улицы Успенского

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Во Владивостоке накаляется ситуация вокруг строительства жилого микрорайона в санаторно-курортной зоне. В районе улицы Успенского, 58, федеральный застройщик «ЖилКапИнвест» намерен возвести ряд высотных домов — до 25 этажей. Против выступают горожане, депутаты и представители экспертного сообщества.
Напомним историю вопроса. Речь идет о шести гектарах земли в районе Фанзавода на Океанской. Ранее, как писало «Восток-Медиа», территория в этом месте была разбита на наделы, затем приватизирована дачным некоммерческим товариществом, и после переходила из рук в руки. Не так давно большая часть этой территории сконцентрировалась в ООО «Специализированный застройщик „Успенского 58“.
В этом месте уже существует жилая застройка. Однако против ее уплотнения высказываются не только местные обитатели. Недовольны застройкой рекреационной зоны Владивостока «человейниками» и жители краевого центра, и даже заезжие путешественники, которые опасаются сокращения курортной территории. А ведь это одна из самых сильных туристических «приманок» Приморья, к развитию которых настоятельно призывают власти самого высокого уровня.
Горожане хотят парк
Жители Владивостока, узнав о планах застройки пригорода, стали писать в социальных сетях и новых медиа о том, что возведение жилых башен в лесной зоне не только испортит здешний микроклимат, но и станет «язвой» на теле экологически чистого и близкого к природе района.
Население призывает застройщиков думать не только о «квадратных метрах», но и о комфорте проживания на данной территории. Вместо того, чтобы заменять деревья многоэтажками, лучше обустроить здесь парки и скверы, куда можно прийти всей семьей, отдохнуть, пообщаться на природе.
Депутаты призывают застройщика считаться с мнением населения
Этот настрой горожан поддержали народные избранники. Депутат Думы Владивостока Дмитрий Новиков о ситуации на Успенского в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» отметил, что как депутат, журналист и, в первую очередь, житель Владивостока, выступает за комплексную застройку, но против попытки воткнуть дома в любой, более-менее свободный кусок земли без соответствующей инфраструктуры. И категорически против застройки пригорода.
— Я за тех застройщиков, которые проводят комплексную застройку, возводят комплексную инфраструктуру. И категорически против тех, кто пытается извлечь максимум прибыли и увезти деньги в другие регионы. Мне такая позиция не нравится. Кроме того, я действительно считаю, что пригород Владивостока должен быть районом дач, частных домов и коттеджных поселков, как это наблюдается во всем мире. Я против застройки пригорода Владивостока многоэтажками и «человейниками» и безусловно за то, чтобы учитывать мнение жителей. Чего хотят люди — того хочет Бог, — подытожил Дмитрий Новиков.
Депутат Законодательного Собрания Приморья по 11 округу Игорь Шауфлер подчеркивает: пригород — это «легкие» краевого центра, и застраивать его высотками — это значит нарушить экологию.
— В пригороде, как мне думается, очередной жилмассив не уместен. Для города, его жителей и гостей гораздо полезнее построить что-то для отдыха, куда можно прийти всей семьей — спортивное сооружение, парк с аттракционами, развлекательный комплекс. Можно сделать аквапарк, например, — считает Игорь Шауфлер.
Он также отмечает, что в понятие комфортного проживания на данной территории входит не только благоустроенная квартира и магазин под боком, и даже детский сад. Не менее важна для горожан и возможность отдохнуть на природе, провести время с семьей, встретиться с друзьями и близкими вне домашних стен. Таких мест во Владивостоке очень мало.
Парк в районе улицы Успенского должен стать точкой притяжения людей
Не исключено, что застройщики игнорируют призывы людей и депутатов, считая их высказывания только лишь эмоциональным всплеском, непрофессиональным подходом к делу обустройства территорий. Но вот мнения независимых авторитетных экспертов, самых, что ни на есть профессионалов этого рынка, солидарны с жителями Владивостока.
Например, главный архитектор «Конкрит Джангл» Феликс Машков считает, что из пригорода делать еще один «спальник» не нужно. Это негативно скажется на экосистеме микрорайона.
Также Машков подчеркивает, что застройка всегда должна вестись с созданием качественной городской среды, улицами и с коммерцией на первых этажах, чтобы вся территория вокруг могла развиваться и прирастать городской тканью, а не безжизненными спальными районами.
При этом эксперт указал на мастер-план Владивостока, который подразумевает возведение огромного пространства-заповедника на территории полуострова Муравьева-Амурского — как раз там, где находится станция Океанская и та самая улица Успенского.
— Мастер-планом города Владивостока предусмотрено выделение гигантского участка полуострова Муравьева-Амурского под парк-заповедник, в котором находятся объекты Владивостокской крепости. И он находится в 20-ти минутной шаговой доступности от этого участка на Успенского. И здесь бы уместно сделать небольшой парк, который объединил местные сообщества и жителей, стал бы центром общественной жизни, — считает архитектор.
О современных подходах к застройке городов, требованиях к обустройству общественных пространств рассказал руководитель архитектурного бюро «Проект 2.0» Олег Молодцов. Он указал на четко просматриваемый мировой тренд — каждая общественная зона должна быть привязана к месту не только исходя из физических данных местности, но и обязана учитывать контекст уже сложившейся территории. В новую парадигму обеспечения качества и комфортности проживания территорий никак не вписывается намерение застройщика «втулить» жилой комплекс в курортно-санаторную зону пригорода Владивостока.
— Надо обязательно учитывать мнение людей. Если они хотят парк, пусть будет парк. Задача властей и профессиональных архитекторов сделать его удобным, уютным, удачно вписать в уже сложившийся ландшафт и обязательно учесть уже сложившийся контекст и верно развить его. Тогда новое пространство станет востребованным, придаст динамику развития городской территории, — считает Олег Молодцов.
Напомним, «Восток-Медиа» ранее сообщал, что в последние годы в России удалось переломить тренд варварского подхода к застройке пустырей и свободных участков жилыми кварталами. Власти разного уровня уделяют большое внимание состоянию общественных пространств в мегаполисах, крупных городах и даже небольших селениях.
Однако то, что может произойти в пригороде Владивостока, в районе улицы Успенского — не укладывается в канву современного рационального подхода к благоустройству территорий. Общественники, депутаты и экспертное сообщество солидарны в том, что обсуждать будущее участка на Успенского, 58 нельзя в одностороннем порядке и властям крайне важно прислушиваться к мнению людей.