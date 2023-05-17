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Как выпускникам Владивостока сдать ЕГЭ на высший балл

17 мая 2023, 15:00
Фото: piqsels.com
Как выпускникам Владивостока сдать ЕГЭ на высший балл
На подготовку к ЕГЭ-2023 у выпускников остается совсем немного времени. Как быстро подготовиться к госэкзаменам во Владивостоке и решить ЕГЭ-2023 на высокие баллы — в нашем материале.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок

Если времени до экзамена остается немного, а вы еще не приступали к изучению заданий, не стоит отчаиваться. При правильном распределении сил и времени вполне можно успеть подготовиться к ЕГЭ в короткие сроки.

Для этого нужно в первую очередь составить расписание подготовки, где указать предметы и перечислить темы, планируемые к изучению. Составьте расписание в виде таблицы, где постоянно отмечайте пройденные темы и возникшие вопросы по тому или иному предмету.

Перед началом занятий для объективной оценки своих знаний попробуйте решить пробный тест. Так вы сможете выявить свои слабые места и определить, на что нужно уделить больше внимания.

Действуйте системно: например, 20 минут в день повторяйте пройденное, 30 минут изучайте новые материалы, а раз в три дня — уделите прохождению заданий онлайн.

Отметим, что во Владивостоке на сдачу ЕГЭ-2023 зарегистрировались более 2600 выпускников. При этом большинство из них выбрали обществознание и профильную математику.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срокКак подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Фото: piqsels.com

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году

Весной 2023 года спрос на репетиторов по подготовке к ЕГЭ вырос во Владивостоке примерно на 115%. Эксперты считают, что возросший интерес выпускников 2022/2023 учебного года к таким услугам связан с отсутствием у ребят собственной мотивации к обучению.

Но посещение репетиторов не дает 100%-ной гарантии решить ЕГЭ-2023 на высокие баллы. Большую результативность дает самостоятельная подготовка и психологический настрой на сдачу экзамена.

Советы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ от выпускников-стобалльников прошлых лет во Владивостоке:

  1. Составить план. Правильное распределение времени на изучение предметов и отдельных тем позволит сэкономить силы и лучше усвоить материал.
  2. Делать перерывы и менять обстановку. Не стоит часами засиживаться над подготовкой к ЕГЭ по одному и тому же предмету. Например, занятия по физике чередуйте с решением заданий по биологии или русскому языку. Так будет легче воспринимать и усваивать информацию.
  3. Разбирать ошибки. Необходимо чаще решать пробные тесты по ЕГЭ. Но после прохождения заданий нужно обращать внимание на ошибки. Стоит выделить отдельное время на проработку тем и заданий, где чаще всего возникают неточности.
  4. Не пренебрегать отдыхом. Перегрузки во время подготовки к ЕГЭ в конечном счете могут сказаться на здоровье. И в нужный момент, на самом экзамене, организм может сдать сбой. Поэтому выпускнику в последние дни нужно не засиживаться допоздна без сна и отдыха над заданиями по ЕГЭ и не забывать про прогулки, полноценный сон, правильное питание.

Самостоятельный вариант подготовки к ЕГЭ подходит тем, кто мотивирован на успешную сдачу экзамена и у кого задания по предмету не вызывают особых трудностей. Источников же для домашней подготовки масса — материалы и тесты в онлайн-формате, видеолекции от преподавателей, городские центры подготовки к ЕГЭ-2023.

Центры независимой диагностики готовности к ЕГЭ во Владивостоке

Уровень своей подготовки к ЕГЭ-2023 школьники Владивостока могут проверить в центрах независимой диагностики. Процедура проведения ЕГЭ в таких центрах максимально приближена к ситуации реального экзамена.

Школьники не только выявляют, что им нужно еще повторить для успешной сдачи экзамена, но и знакомятся с форматом его проведения: примерами заданий, критериями оценивания, технологическими особенностями. Это помогает снизить эмоциональное напряжение у выпускников школы.

Выпускники 2022/2023 учебного года во Владивостоке могут решить пробные задания по ЕГЭ-2023 в независимых дистанционных центрах онлайн:

Все сервисы дистанционной проверки готовности к ЕГЭ — платные. Задания с развернутыми ответами проверяют высококвалифицированные эксперты предметных комиссий.

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 годуСамостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Фото: pxhere.com

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ

Успешно решить ЕГЭ-2023 выпускнику во Владивостоке помогут онлайн-сервисы подготовки к госэкзаменам, где собраны примерные варианты заданий по любым предметам.

Сайт ФГБНУ «ФИПИ»

Это открытый банк заданий по ЕГЭ-2023, который разработан теми же специалистами, которые работают над КИМ для госэкзаменов. Это означает, что здесь учтена специфика проведения экзамена и представлены самые вероятные варианты заданий.

Кроме того, на сайте есть теоретические материалы и видеолекции от составителей заданий по ЕГЭ-2023.

«Решу ЕГЭ» — самый популярный сайт среди учеников по подготовке к ЕГЭ

Здесь нет готовых решений и ответов на вопросы по заданиям. Это портал для самопроверки учеников школ Владивостока с развернутыми пояснениями к заданиям.

Сайт хорош для практики, но изучать теоретическую часть, например по информатике, придется самостоятельно.

«Бингоскул» — возможность ускоренной подготовки к ЕГЭ

Тестовые материалы заданий по ЕГЭ-2023 плюс обширная база теоретического материала. Сайт позиционируется как хороший тренажер по подготовке к ЕГЭ, но к заданиям дается мало пояснений.

На портале есть два комплекса по подготовке к госэкзамену: быстрый и долгий. Долгий вариант предусматривает оперативное изучение предмета путем выполнения тестовых заданий и изучения теоретической части. Быстрый комплекс — решение тестов и разбор ответов.

«Незнайка» — платный ресурс для подготовки к ЕГЭ

Удобный интерфейс с заданиями по различным предметам школьной программы. Но бесплатно проверяется лишь тестовая часть.

За проверку заданий и анализ работы от экспертов придется заплатить — например, проверка тестов по русскому языку, включая итоговое сочинение, будет стоить почти 600 рублей.

«ЕГЭ Максимум» — видеолекции и задачи к ЕГЭ по математике

Тестовые задания и видеоуроки сайта позволяют выпускникам подготовиться только к одному ЕГЭ — по математике. Но зато здесь разбираются самые сложные задачи и самые каверзные вопросы, которые только могут попасться на экзамене.

Плюс сайта – наличие форума, где можно обсудить возникшие вопросы с экспертами.

«Экзамер» — аналитика знаний школьника

Сайт для самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2023 с тренажерами и интерактивными курсами, с составлением индивидуального плана занятий и аналитикой знаний.

Сервис платный, но для каждого предмета можно решить один блок заданий бесплатно, чтобы оценить свои возможности.

«Экзамен.ru» — подробная информация о проведении ЕГЭ в 2023 году

Здесь собрана вся информация о ЕГЭ-2023: нюансы проведения экзамена, практические советы по подготовке к ЕГЭ, новости от вузов, раздел с тестами и теоретические материалы по предметам.

Ресурс платный, но он в игровом режиме помогает подготовиться к экзаменам быстро и решить ЕГЭ на максимальные баллы, тратя всего 2 — 3 часа в день.

«Спадило» — разбор задач, видеоуроки, тесты по всем предметам

Сайт с обширными теоретическими материалами по различным предметам, представленными в различных форматах — от видеолекций до документальных фильмов по истории.

Здесь также можно прорешать тестовые задания и получить подробный разбор ответов.

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭСайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Фото: piqsels.com
#Владивосток#ЕГЭ#Школьники
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