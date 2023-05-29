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Posted Вчера, 17:12

Published Вчера, 17:12

Modified Вчера, 17:14

Updated Вчера, 17:14

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Врач аллерголог-иммунолог: что лечит

29 мая 2023, 17:12
Фото: piqsels.com
Аллергия — это проявление избыточной реакции иммунитета, которая может проявляться в виде сыпи, насморка, слезотечения, кашля и других симптомов.

Возникновение аллергических реакций — не редкость. При возникновении первых симптомов необходимо обратиться к услугам соответствующего специалиста. Врач поможет выявить аллерген, подобрать индивидуальную терапию, а также сформирует комплекс мер, которые позволят предотвратить возникновение повторной отрицательной реакции организма.

Какие заболевания лечит врач-аллерголог-иммунолог

Спектр услуг врача достаточно широк. Людям, которые впервые планируют посетить медицинский центр, должны заранее узнать, что лечит аллерголог иммунолог. Самые распространенные заболевания:

  • синдром хронической усталости;
  • различные патологии верхних и нижних дыхательных путей (к таким заболеваниям относятся синусит, ринит, тонзиллит и т. д.);
  • грибок;
  • вирусные инфекции (папилломы, герпес, мононуклеоз);
  • заболевания урологического и гинекологического характера.

Согласно исследованиям, аллергия практически не встречается у людей со слабым иммунитетом. Исключение составляют генетические заболевания. В связи с этим врач проведет комплексное лечение и поможет таким образом предотвратить возникновение других патологий, связанных с ослабленным иммунитетом.

Какие симптомы могут указывать на аллергические реакции?

Люди, которые не знают в чем разница иммунолога и аллерголога, часто путают отрицательную реакцию организма на определенный раздражитель с обычным ОРЗ. Однако с течением времени человек, который страдает аллергией, может обратить внимание на определенную закономерность возникновения кашля, насморка и т. д. Часто такие симптомы не имеют ничего общего с погодой и состоянием здоровья потенциального клиента клиники.

Существует ряд признаков, которые являются сигналом к записи на обследование. Основные симптомы, требующие внимание специалиста представлены далее:

  • ярко выраженная отрицательная реакция на некоторые пищевые продукты;
  • постоянная заложенность носовых проходов;
  • частое возникновение инфекционных заболеваний;
  • зуд и покраснения кожных покровов;
  • отделяемое из глаз;
  • кашель;
  • крапивница;
  • чувство удушья и т. д.

Все указанные признаки могут появляться периодически. Например, в весенний или осенний период. При этом хронические патологии могут присутствовать у пациента на протяжении всей жизни.

Как проходит прием у врача аллерголога-иммунолога?

При возникновении характерных симптомов, больному необходимо обратиться в медицинский центр. Нужно записаться на прием к аллергологу-иммунологу.

Важно описать специалисту клиники все симптомы, а также описать, насколько они ярко выражены. Необходимо также сообщить врачу. Есть ли подобные аллергические реакции у близких родственников, какой образ жизни ведет клиент и т. д.

После сбора анамнеза нужно провести осмотр кожных покровов и слизистых оболочек. Врач также замеряет температуру и оценит состояние лимфатических узлов. В зависимости от конкретного случая, пациенту может потребоваться дополнительное обследование:

  • анализ крови, который поможет выявить отрицательную реакцию организма на конкретный аллерген;
  • коагулограмма;
  • общий и биохимический анализ крови;
  • исследование мокроты;
  • кожные пробы и т. д.

На основании результатов врач сможет сформировать план дальнейшего лечения. Также сотрудник клиники составит перечень профилактических мер, которые помогут избежать возникновения повторной отрицательной реакции.

Когда следует обратиться к врачу?

Людям, которые раньше никогда не были у аллерголога-иммунолога, нужно посетить медицинский центр при возникновении характерных состояний. К ним относятся кашель, насморк, появление сыпи на коже и т. д.

Человек, который знает о наличии аллергии, должен проходить обследование периодически. Таким образом, он сможет предотвратить возникновение острой формы заболевания.

Для лечения необходимо выбирать специалистов с высокой квалификацией. Специалисты медицинского центра АВЕНЮ — это опытные врачи, которые могут составить план лечения, а также сформировать комплекс мер для профилактики возникновения аллергии.

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов. Лицензия Л041-01050-61/00327726 от 26.12.2020 г. ООО «Северная Звезда»

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