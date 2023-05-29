Врач аллерголог-иммунолог: что лечит

Люди, которые не знают в чем разница иммунолога и аллерголога, часто путают отрицательную реакцию организма на определенный раздражитель с обычным ОРЗ. Однако с течением времени человек, который страдает аллергией, может обратить внимание на определенную закономерность возникновения кашля, насморка и т. д. Часто такие симптомы не имеют ничего общего с погодой и состоянием здоровья потенциального клиента клиники.