Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Люди предпенсионного возраста могут в 2023 году официально оформить свой статус во Владивостоке через своего работодателя, через территориальные органы МФЦ или СФР. После получения справки о статусе предпенсионера россиянин имеет право на ряд соцльгот как на федеральном, так и на краевом уровне.
Если владивостокцу осталось до официального выхода на заслуженный отдых по возрасту пять или менее лет, то он может получить статус предпенсионера.
Согласно законодательству, в России на сегодняшний день действует переходный период по повышению возраста пенсионера, он начался в 2019 году и завершится в 2027 году. В соответствии с этим в 2023 году россиянами предпенсионного возраста во Владивостоке в текущем году считаются женщины 1964–1968 годов рождения и мужчины 1959–1963 годов рождения.
Некоторые категории владивостокцев имеют право досрочного выхода на заслуженный отдых — не по возрасту, а по стажу. Например, это касается тех граждан, которые работали на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, в условиях Крайнего Севера, либо тех лиц, кто может претендовать на пенсию по выслуге лет.
Данным категориям граждан можно оформить статус предпенсионера в нынешнем году также за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию с учетом выработки специального стажа.
Чтобы подтвердить статус предпенсионера и получить соответствующую справку, не потребуется никакого пакета документов. Владивостокцу достаточно обратиться с паспортом в региональное отделение СФР или КГАУ «МФЦ Приморского края».
Ведомства сами запрашивают необходимую информацию о будущем пенсионере, его стаже, выслугах и льготах. Готовая справка выдается во Владивостоке в МФЦ или отделениях СФР.
Проще всего в нынешнем году оформить статус гражданина России предпенсионного возраста через портал «Госуслуг». Для этого владивостокцу нужно иметь подтвержденный аккаунт на сайте.
Подать заявление можно в разделе «Пенсии». Здесь есть вкладка «Заказать справку об отнесении гражданина к предпенсионному возрасту». При заказе документа нужно будет указать орган, в который планируется предоставить справку. Готовый документ придет в личный кабинет, откуда его можно будет распечатать либо переслать на электронную почту.
Меры поддержки предоставляются предпенсионерам на федеральном уровне. Это налоговые преференции, трудовые, социальные и другие льготы. По сути, владивостокцы предпенсионного возраста имеют право на все те льготы, которые получает пенсионер по возрасту, за исключением страховых выплат.
Во Владивостоке предпенсионер имеет право:
Предпенсионер во Владивостоке может получать алименты в случае потери трудоспособности от других членов семьи. Также ему причитается обязательная доля в наследстве, вне зависимости от завещания.
Работодатели не имеют право увольнять работников предпенсионного возраста либо отказывать им в приеме на работу. Такие нарушения грозят работодателю административной и уголовной ответственностью.
Владивостокцы предпенсионного возраста в 2023 году освобождаются от уплаты земельного налога, а также имущественного налога, но только на один из объектов имущества.
Например, если у гражданина есть две квартиры и дача, то можно воспользоваться льготой только в отношении одной из квартир или дачи.