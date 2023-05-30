Согласно законодательству, в России на сегодняшний день действует переходный период по повышению возраста пенсионера, он начался в 2019 году и завершится в 2027 году. В соответствии с этим в 2023 году россиянами предпенсионного возраста во Владивостоке в текущем году считаются женщины 1964–1968 годов рождения и мужчины 1959–1963 годов рождения.