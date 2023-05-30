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Как владивостокцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:37
Фото: piqsels.com
Как владивостокцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
Предпенсионеры во Владивостоке в 2023 году имеют право на ряд мер поддержки от государства. Кому и в каком возрасте присваивается статус предпенсионера и как оформить льготы — в нашем материале.

Как получить статус предпенсионера во Владивостоке

Люди предпенсионного возраста могут в 2023 году официально оформить свой статус во Владивостоке через своего работодателя, через территориальные органы МФЦ или СФР. После получения справки о статусе предпенсионера россиянин имеет право на ряд соцльгот как на федеральном, так и на краевом уровне.

Какой возраст считается предпенсионным

Если владивостокцу осталось до официального выхода на заслуженный отдых по возрасту пять или менее лет, то он может получить статус предпенсионера.

Согласно законодательству, в России на сегодняшний день действует переходный период по повышению возраста пенсионера, он начался в 2019 году и завершится в 2027 году. В соответствии с этим в 2023 году россиянами предпенсионного возраста во Владивостоке в текущем году считаются женщины 1964–1968 годов рождения и мужчины 1959–1963 годов рождения.

Какой возраст считается предпенсионнымКакой возраст считается предпенсионным
Какой возраст считается предпенсионным
Фото: 1MI

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Некоторые категории владивостокцев имеют право досрочного выхода на заслуженный отдых — не по возрасту, а по стажу. Например, это касается тех граждан, которые работали на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, в условиях Крайнего Севера, либо тех лиц, кто может претендовать на пенсию по выслуге лет.

Данным категориям граждан можно оформить статус предпенсионера в нынешнем году также за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию с учетом выработки специального стажа.

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Чтобы подтвердить статус предпенсионера и получить соответствующую справку, не потребуется никакого пакета документов. Владивостокцу достаточно обратиться с паспортом в региональное отделение СФР или КГАУ «МФЦ Приморского края».

Ведомства сами запрашивают необходимую информацию о будущем пенсионере, его стаже, выслугах и льготах. Готовая справка выдается во Владивостоке в МФЦ или отделениях СФР.

Как владивостокцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»

Проще всего в нынешнем году оформить статус гражданина России предпенсионного возраста через портал «Госуслуг». Для этого владивостокцу нужно иметь подтвержденный аккаунт на сайте.

Подать заявление можно в разделе «Пенсии». Здесь есть вкладка «Заказать справку об отнесении гражданина к предпенсионному возрасту». При заказе документа нужно будет указать орган, в который планируется предоставить справку. Готовый документ придет в личный кабинет, откуда его можно будет распечатать либо переслать на электронную почту.

Как владивостокцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»Как владивостокцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»
Как владивостокцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»
Фото: piqsels.com

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам во Владивостоке

Меры поддержки предоставляются предпенсионерам на федеральном уровне. Это налоговые преференции, трудовые, социальные и другие льготы. По сути, владивостокцы предпенсионного возраста имеют право на все те льготы, которые получает пенсионер по возрасту, за исключением страховых выплат.

Во Владивостоке предпенсионер имеет право:

  • на два оплачиваемых выходных дня в году для прохождения диспансеризации;
  • на сертификат от региональных властей для получения допобразования или переобучения;
  • на получение максимального пособия по безработице.

Предпенсионер во Владивостоке может получать алименты в случае потери трудоспособности от других членов семьи. Также ему причитается обязательная доля в наследстве, вне зависимости от завещания.

Работодатели не имеют право увольнять работников предпенсионного возраста либо отказывать им в приеме на работу. Такие нарушения грозят работодателю административной и уголовной ответственностью.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров во Владивостоке

Владивостокцы предпенсионного возраста в 2023 году освобождаются от уплаты земельного налога, а также имущественного налога, но только на один из объектов имущества.

Например, если у гражданина есть две квартиры и дача, то можно воспользоваться льготой только в отношении одной из квартир или дачи.

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам во ВладивостокеКакие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам во Владивостоке
Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам во Владивостоке
Фото: 1MI
#Владивосток#Предпенсионер#Льготы
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