Олег Кожемяко: Приморье успешно реализует программу по обеспечению жильём

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По словам губернатора, регион успешно справляется со своей задачей по обеспечению населения жильем, особенно — по льготным программам. Уже в 2023 году началось строительство новых домов. Всего 110 квартир появится в Уссурийске и 440 квартир — во Владивостоке.
Строительство началось в 2023 году, его планируют закончить буквально за год, чтобы сдать объекты уже в 2024 году.
Олег Кожемяко подчеркнул, что правительство также активно борется с недобросовестными застройщиками и поощряет ответственных подрядчиков, которые завершают все работы точно в срок, при этом дома должны строго соответствовать регламентам.
Край уже заключил несколько договоров с новыми компаниями, что поможет развить строительство, а также обеспечить всех нуждающихся комфортной жилплощадью.
Эксперты, анализируя итоги отчёта Губернатора, отмечают одну важную деталь — он был построен на конкретных результатах работы. Никаких обтекаемых формулировок и «воды». Цифры, объёмы затраченных средств и дальнейшие планы. Подобный формат выступления в целом отражает тот стиль работы Олега Кожемяко, который он демонстрировал с первых дней работы в крае. А именно работа на результат без пустых обещаний своим землякам.