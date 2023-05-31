Олег Кожемяко: Приморье успешно реализует программу по обеспечению жильём

Эксперты, анализируя итоги отчёта Губернатора, отмечают одну важную деталь — он был построен на конкретных результатах работы. Никаких обтекаемых формулировок и «воды». Цифры, объёмы затраченных средств и дальнейшие планы. Подобный формат выступления в целом отражает тот стиль работы Олега Кожемяко, который он демонстрировал с первых дней работы в крае. А именно работа на результат без пустых обещаний своим землякам.