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Олег Кожемяко: Приморье успешно реализует программу по обеспечению жильём

31 мая 2023, 01:08
В рамках доклада перед Законодательным собранием Приморья глава края Олег Кожемяко рассказал о реализации программы по обеспечению населения жильем. Он отметил, что в 2024 году сдадут новые жилые объекты.
Сюжет
Жилье

По словам губернатора, регион успешно справляется со своей задачей по обеспечению населения жильем, особенно — по льготным программам. Уже в 2023 году началось строительство новых домов. Всего 110 квартир появится в Уссурийске и 440 квартир — во Владивостоке.

Строительство началось в 2023 году, его планируют закончить буквально за год, чтобы сдать объекты уже в 2024 году.

Олег Кожемяко подчеркнул, что правительство также активно борется с недобросовестными застройщиками и поощряет ответственных подрядчиков, которые завершают все работы точно в срок, при этом дома должны строго соответствовать регламентам.

Край уже заключил несколько договоров с новыми компаниями, что поможет развить строительство, а также обеспечить всех нуждающихся комфортной жилплощадью.

Эксперты, анализируя итоги отчёта Губернатора, отмечают одну важную деталь — он был построен на конкретных результатах работы. Никаких обтекаемых формулировок и «воды». Цифры, объёмы затраченных средств и дальнейшие планы. Подобный формат выступления в целом отражает тот стиль работы Олега Кожемяко, который он демонстрировал с первых дней работы в крае. А именно работа на результат без пустых обещаний своим землякам.

#Общество#Благоустройство#Жилье#Новости#Приморский край#Олег Кожемяко
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