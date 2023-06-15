Зарплату во Владивостоке поднимут до среднеотраслевых показателей

Posted 15 июня 01:19
Published 15 июня 01:19
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
«Задача номер один для профсоюзов Приморья — борьба за повышение зарплаты и выполнение всех соглашений с социальными партнерами», — отмечал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.
К такому решению пришли участники встречи, которую провела начальник управления финансов администрации г. Владивостока Наталья Лукьяненко. На ней присутствовали представители городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и межведомственной комиссии по налогам и социальной политике.
«Вопрос назрел давно. На профильные МВК, как краевые, так и муниципальные, мы постоянно вызываем нерадивых работодателей, которые умудряются платить работникам зарплаты даже ниже МРОТ (а сегодня в крае это 24 363 рубля). Их логика, вызванная нежеланием платить налоги, очевидна, схемы нам тоже понятны. Это бьёт и по налоговым поступлениям в бюджеты, а главное, по людям, которые согласны на зарплату в „конвертах“ и лишаются больничных, пенсий, выплат в случае тяжелых травм и прочих гарантий. Мы вместе с краевой властью продолжаем с этим бороться. А параллельно, в соответствии с поручением Президента увеличить зарплаты бюджетников и протоколом выездного совещания правительства региона под руководством губернатора Приморья от 29 апреля 2023 года, стараемся добиться роста ежемесячных выплат такими же темпами, как в среднем по экономике, в крае в целом», — рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова.
Министерство труда и социальной политики Приморского края еще в начале июня рекомендовало главам муниципальных образований заключить дополнительное соглашение к территориальным трехсторонним соглашениям между профсоюзами, работодателями и администрациями, включив пункт о поэтапном повышении заработной платы работникам до уровня среднеотраслевых показателей, а также обеспечить присоединение к нему работодателей. И администрация краевой столицы начала эту работу первой в регионе.
Над дополнительным соглашением работают координатор Владивостокской городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны Федерации профсоюзов Приморья Людмила Карамова, замглавы администрации г. Владивостока Дмитрий Свитайло и представитель работодателей краевого центра, гендиректор компании «Электрические сети» Лилия Козлова.