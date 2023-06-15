Зарплату во Владивостоке поднимут до среднеотраслевых показателей

«Вопрос назрел давно. На профильные МВК, как краевые, так и муниципальные, мы постоянно вызываем нерадивых работодателей, которые умудряются платить работникам зарплаты даже ниже МРОТ (а сегодня в крае это 24 363 рубля). Их логика, вызванная нежеланием платить налоги, очевидна, схемы нам тоже понятны. Это бьёт и по налоговым поступлениям в бюджеты, а главное, по людям, которые согласны на зарплату в „конвертах“ и лишаются больничных, пенсий, выплат в случае тяжелых травм и прочих гарантий. Мы вместе с краевой властью продолжаем с этим бороться. А параллельно, в соответствии с поручением Президента увеличить зарплаты бюджетников и протоколом выездного совещания правительства региона под руководством губернатора Приморья от 29 апреля 2023 года, стараемся добиться роста ежемесячных выплат такими же темпами, как в среднем по экономике, в крае в целом», — рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова.