Избирком Приморья зарегистрировал Олега Кожемяко как кандидата на пост губернатора

Между тем, после зарегистрированных документов, для каждого кандидата на пост главы Приморья начинается следующий этап, во время которого зарегистрированный участник предвыборной гонки должен заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципальных образований. Это необходимо для прохождения муниципального фильтра.