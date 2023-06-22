Избирком Приморья зарегистрировал Олега Кожемяко как кандидата на пост губернатора

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как сообщили в краевой избирательной комиссии, действующий глава региона подал документы 22 июня 2023 в 14.30 по местному времени.
«Всегда волнуюсь (при подаче документов). Это волнующий период, потому что это начало новой избирательной кампании и отчет перед жителями за уже проделанную работу», — обозначил глава региона во время процедуры оформления документов.
После некоторых организационных моментов, председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких объявила, что документы губернатора приняты.
«С этого момента вы кандидат», — заявила она.
Отметим, что с действующим губернатором планируют вступить в борьбу представители основных российских политических партий, готовящиеся выдвинуть своих кандидатов.
Между тем, после зарегистрированных документов, для каждого кандидата на пост главы Приморья начинается следующий этап, во время которого зарегистрированный участник предвыборной гонки должен заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципальных образований. Это необходимо для прохождения муниципального фильтра.
Напомним, выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября. При этом, как и в прошлые годы, приморцы смогут отдать свой голос на избирательных участках в течение трех дней — с 8 по 10 сентября включительно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о выдвижении Олега Кожемяко на выборы губернатора Приморья от партии «Единая Россия».