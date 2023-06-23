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На Дальнем Востоке за поездки на такси ставят высший балл в 95% случаев

23 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI
Сервис Яндекс Go проанализировал оценки, которые пассажиры ставят за поездку такси на Дальнем Востоке, а также размер чаевых.

Согласно статистике, в 95% случаев во Владивостоке пассажиры оценивали поездку на 5 баллов. В Хабаровске отмечена аналогичная ситуация: пятёрки за поездки ставят в 95% случаев.

Жители Владивостока охотно оставляют таксистам чаевые. Так, за 2023 год водители такси здесь в целом получили 7,4 млн.

Опция «оставить чаевые» доступна в приложении Яндекс Go при безналичной оплате картой. Пользователь может выбрать предлагаемый сервисом вариант или ввести свою сумму.

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