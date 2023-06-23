На Дальнем Востоке за поездки на такси ставят высший балл в 95% случаев

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Согласно статистике, в 95% случаев во Владивостоке пассажиры оценивали поездку на 5 баллов. В Хабаровске отмечена аналогичная ситуация: пятёрки за поездки ставят в 95% случаев.
Жители Владивостока охотно оставляют таксистам чаевые. Так, за 2023 год водители такси здесь в целом получили 7,4 млн.
Опция «оставить чаевые» доступна в приложении Яндекс Go при безналичной оплате картой. Пользователь может выбрать предлагаемый сервисом вариант или ввести свою сумму.