«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
От имени генерального директора компании ООО «Трансхимэкспорт» Воротникова Алексея Ивановича хотим выразить благодарность всем сотрудникам за их профессионализм, усердие и преданность делу.
ООО «Восточно-Уральский Терминал» — специализированный терминал по перевалке навальных грузов, созданный в 1998 году на базе бывшего щепового комплекса порта Восточный, входит в группу стивидорных компаний, которые осуществляют перевалку экспортных грузов через Восточный порт — крупнейший морской транспортный узел на Дальнем Востоке России.
До 2011 года через терминал осуществлялся экспорт минеральных удобрений уральского производства в страны Восточной Азии, ранее доставляемых через порт Вентспилс. С 2012 года терминал занимается перегрузкой каменного угля. Занимает площадь 10,82 га, имеет собственный причал длиной 218 метров, способный принимать суда дедвейтом до 50 тысяч тонн. Производственная мощность терминала — до 50 тысяч тонн грузов в сутки. Имеются крытые склады для хранения навальных грузов (угля) вместимостью 160 000 тонн. Грузооборот ООО «Восточно-Уральский Терминал» на 2022 год вырос до 4,5 млн тонн в год
25 лет назад было положено начало славной истории ООО «Восточно-Уральский Терминал». Активное развитие предприятия позволило реализовать множество инвестиционных проектов в области морской портовой инфраструктуры, обеспечивающих рост портового сегмента экономики. В эти годы была проведена модернизация практически всех крупных объектов порта: обновлена перегрузочная техника, выполнено строительство зданий крытых складов, осуществлена реконструкция железнодорожной инфраструктуры.
На протяжении многих лет производственная деятельность неизменно отвечает высоким стандартам экологической и промышленной безопасности, накоплен уникальный опыт эффективной работы, реализации инвестиционных проектов, выполнения социальных обязательств.
Огромный вклад в развитие предприятия вносит его коллектив — ответственные, неравнодушные, увлеченные своим делом люди. В ООО «Восточно-Уральский Терминал» трудятся — без преувеличения — уникальные специалисты — они всегда в поиске путей повышения эффективности и качества работы, расширения технологических возможностей предприятия.
Ежедневным трудом работники компании демонстрируют ответственность и трудолюбие, отдают силы и частицу души труду во имя успеха и процветания предприятия. При этом достигнутые сегодня успехи — это результат напряжённой созидательной работы нескольких поколений, в том числе ветеранов ООО «Восточно-Уральский Терминал».
Сегодня приходится работать в непростых экономических условиях, и тем не менее профессиональное отношение к делу, сплочённость, терпение и отзывчивость — отличительные черты сотрудников компании.
Компания широко известна за рубежом и смело может называться флагманом практического внедрения передовых технологий в области перевалки насыпных грузов. На сегодняшний день ООО «Восточно-Уральский Терминал» — динамично развивающееся предприятие, приоритетом которого являются сохранение экологического баланса в регионе и качественная очистка каменного угля магнитными сепараторами и многоступенчатыми решетками перед подачей в трюмы судов.
«Восточно-Уральский Терминал» намерен построить модульный ангар. Это будет модульное сооружение каркасного типа, включающее в себя закрытую зону разгрузки железнодорожных вагонов и складскую зону хранения длиной 170 и шириной 80 метров. Общая площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. ООО «Восточно-Уральский Терминал» — единственная стивидорная компания на российском Дальнем Востоке, где 85 процентов объёмов поступающего в его адрес угля хранится в крытых складских сооружениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность хранить в закрытых складах все 100 процентов груза, что исключит загрязнение окружающей среды угольной пылью при технологическом накоплении, хранении и выгрузке. В целом до конца года все работы планируется завершить и ввести в действие модульный ангар.
Уголь, который поступает на терминал из якутских и кузбасских разрезов, экспортируется в Южную Корею, Малайзию, Тайвань, Японию, Китай и другие страны АТР.
Среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 230 человек
В планах:
Этап завершения:
«От всей души поздравляю весь руководящий состав и всех сотрудников ООО „Восточно-Уральский Терминал“ с юбилеем! 25 лет на рынке транспортно-логистических услуг — это огромный опыт и достижение, которое заслуживает уважения и признания.
Сегодня компания является лидером в своей отрасли и обеспечивает высокий уровень сервиса для клиентов. Профессиональное мастерство, усердие и преданность делу являются примером для многих.
Благодарю коллектив за вклад в развитие региона и страны, за участие в социальных проектах. Желаю компании и всему коллективу дальнейших успехов и процветания!», — говорит генеральный директор компании ООО «Трансхимэкспорт» Воротников Алексей Иванович.