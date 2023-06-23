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«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания

22 июня 2023, 23:00
Поздравляем компанию ООО «Восточно-Уральский Терминал» с юбилеем — 25-летием успешной работы на рынке транспортно-логистических услуг.

От имени генерального директора компании ООО «Трансхимэкспорт» Воротникова Алексея Ивановича хотим выразить благодарность всем сотрудникам за их профессионализм, усердие и преданность делу.

ООО «Восточно-Уральский Терминал» — специализированный терминал по перевалке навальных грузов, созданный в 1998 году на базе бывшего щепового комплекса порта Восточный, входит в группу стивидорных компаний, которые осуществляют перевалку экспортных грузов через Восточный порт — крупнейший морской транспортный узел на Дальнем Востоке России.

До 2011 года через терминал осуществлялся экспорт минеральных удобрений уральского производства в страны Восточной Азии, ранее доставляемых через порт Вентспилс. С 2012 года терминал занимается перегрузкой каменного угля. Занимает площадь 10,82 га, имеет собственный причал длиной 218 метров, способный принимать суда дедвейтом до 50 тысяч тонн. Производственная мощность терминала — до 50 тысяч тонн грузов в сутки. Имеются крытые склады для хранения навальных грузов (угля) вместимостью 160 000 тонн. Грузооборот ООО «Восточно-Уральский Терминал» на 2022 год вырос до 4,5 млн тонн в год

25 лет назад было положено начало славной истории ООО «Восточно-Уральский Терминал». Активное развитие предприятия позволило реализовать множество инвестиционных проектов в области морской портовой инфраструктуры, обеспечивающих рост портового сегмента экономики. В эти годы была проведена модернизация практически всех крупных объектов порта: обновлена перегрузочная техника, выполнено строительство зданий крытых складов, осуществлена реконструкция железнодорожной инфраструктуры.

На протяжении многих лет производственная деятельность неизменно отвечает высоким стандартам экологической и промышленной безопасности, накоплен уникальный опыт эффективной работы, реализации инвестиционных проектов, выполнения социальных обязательств.

Огромный вклад в развитие предприятия вносит его коллектив — ответственные, неравнодушные, увлеченные своим делом люди. В ООО «Восточно-Уральский Терминал» трудятся — без преувеличения — уникальные специалисты — они всегда в поиске путей повышения эффективности и качества работы, расширения технологических возможностей предприятия.

Ежедневным трудом работники компании демонстрируют ответственность и трудолюбие, отдают силы и частицу души труду во имя успеха и процветания предприятия. При этом достигнутые сегодня успехи — это результат напряжённой созидательной работы нескольких поколений, в том числе ветеранов ООО «Восточно-Уральский Терминал».

Сегодня приходится работать в непростых экономических условиях, и тем не менее профессиональное отношение к делу, сплочённость, терпение и отзывчивость — отличительные черты сотрудников компании.

Компания широко известна за рубежом и смело может называться флагманом практического внедрения передовых технологий в области перевалки насыпных грузов. На сегодняшний день ООО «Восточно-Уральский Терминал» — динамично развивающееся предприятие, приоритетом которого являются сохранение экологического баланса в регионе и качественная очистка каменного угля магнитными сепараторами и многоступенчатыми решетками перед подачей в трюмы судов.

«Восточно-Уральский Терминал» намерен построить модульный ангар. Это будет модульное сооружение каркасного типа, включающее в себя закрытую зону разгрузки железнодорожных вагонов и складскую зону хранения длиной 170 и шириной 80 метров. Общая площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. ООО «Восточно-Уральский Терминал» — единственная стивидорная компания на российском Дальнем Востоке, где 85 процентов объёмов поступающего в его адрес угля хранится в крытых складских сооружениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность хранить в закрытых складах все 100 процентов груза, что исключит загрязнение окружающей среды угольной пылью при технологическом накоплении, хранении и выгрузке. В целом до конца года все работы планируется завершить и ввести в действие модульный ангар.

Уголь, который поступает на терминал из якутских и кузбасских разрезов, экспортируется в Южную Корею, Малайзию, Тайвань, Японию, Китай и другие страны АТР.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 230 человек

В планах:

  1. Мобильные гидравлические перегружатели с электрическим приводом, которые будут использоваться для перевалки сыпучих грузов из вагонов. Они могут эксплуатироваться на открытых площадках и в закрытых ангарах модульного типа. Использование мобильных перегружателей с электрическим двигателем позволит значительно снизить расходы на обслуживание и расходные материалы (топливные, масляные, воздушные фильтры, ГСМ, периодические ТО дизельного двигателя). Электрический двигатель — в отличие от дизельного — имеет низкий уровень шума, он на 50 процентов экономичнее и экологичнее дизельной модели.
  1. Судопогрузочные машины, предназначенные для осуществления работ по быстрой и удобной погрузке на судно всех видов сыпучих продуктов и их переработки, а также некоторых других насыпных грузов, — таких, как минеральные удобрения. Производительность судопогрузочной машины будет составлять до 2500 т/час, что позволит обрабатывать суда грузоподьемностью до 66 000 DWT. Современные судопогрузочные машины смогут осуществлять погрузку судов сыпучим материалом эффективно, высокопроизводительно и с минимальным воздействием на окружающую среду. Общая цель вот уже многие годы остаётся неизменной: обеспечить высокое качество, экологически чистый и надёжный процесс погрузки сыпучих продуктов.
  1. Планируем выполнить модернизацию оборудования ленточных конвейеров, обеспечив повышение их технико-экономических показателей. Повышение эффективности технологических процессов будет выполнено путем замены части конвейерных систем на более производительные.

Этап завершения:

  1. Размещен заказ на вакуумную автономную всасывающую уборочную машину типа «вакуумный погрузчик». Вакуумный погрузчик — это тип гигантского пылесоса для уборки технологических просыпей груза. Подметально-уборочная машина вакуумного типа применяется для обеспыливания в промышленных циклах погрузо-разгрузочных работ с учетом жестких требований по отношению к окружающей среде. Самоходное пневмоколесное шасси МАЗ с полноприводной трансмиссией 4×4 специально разработано в рамках импортозамещения для эксплуатации в качестве вакуумной подметально-уборочной машины.
«От всей души поздравляю весь руководящий состав и всех сотрудников ООО „Восточно-Уральский Терминал“ с юбилеем! 25 лет на рынке транспортно-логистических услуг — это огромный опыт и достижение, которое заслуживает уважения и признания.
Сегодня компания является лидером в своей отрасли и обеспечивает высокий уровень сервиса для клиентов. Профессиональное мастерство, усердие и преданность делу являются примером для многих.
Благодарю коллектив за вклад в развитие региона и страны, за участие в социальных проектах. Желаю компании и всему коллективу дальнейших успехов и процветания!», — говорит генеральный директор компании ООО «Трансхимэкспорт» Воротников Алексей Иванович.
#Приморский край#Общество
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