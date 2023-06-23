«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания

«Восточно-Уральский Терминал» намерен построить модульный ангар. Это будет модульное сооружение каркасного типа, включающее в себя закрытую зону разгрузки железнодорожных вагонов и складскую зону хранения длиной 170 и шириной 80 метров. Общая площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. ООО «Восточно-Уральский Терминал» — единственная стивидорная компания на российском Дальнем Востоке, где 85 процентов объёмов поступающего в его адрес угля хранится в крытых складских сооружениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность хранить в закрытых складах все 100 процентов груза, что исключит загрязнение окружающей среды угольной пылью при технологическом накоплении, хранении и выгрузке. В целом до конца года все работы планируется завершить и ввести в действие модульный ангар.