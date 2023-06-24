Обращение Светланы Морозовой в поддержку президента Владимира Путина

Жители Владивостока, Приморского края, сограждане, россияне!

Обращаюсь к вам от имени и по поручению Совета почетных граждан Владивостока и Совета почетных граждан Приморского края.

Мы, почетные граждане Владивостока и Приморского края, выражаем полную поддержку президенту России Владимиру Владимировичу Путину и готовы подписаться под каждым словом его обращения к россиянам в связи с попыткой вооруженного мятежа.

С большой тревогой наблюдаем мы за событиями в Ростове-на-Дону, с тревогой и болью. Попытка мятежа в то время, когда наша страна ведет тяжелую борьбу с неонацистами на Украине, — это не просто удар в спину, это подлость и предательство.

Наши земляки, приморцы, отважно бьются с нацистской нечистью и мы поддерживаем их всем сердцем, всей душой, как и все приморцы, как все россияне поддерживают СВО и желают Вооруженным силам России только победы. Как можно сейчас начинать раскачивать лодку, заводить какие-то преступные авантюры, пытаясь натравить брата на брата?

В такой ситуации мы должны быть едины. Один великий народ, одна великая страна — и никак иначе.

Любой раскол, любая попытка распри идёт только на руку нашим врагам, ведь не зря так восторженно, с таким шакальим визгом встретили сообщение о попытке мятежа западные страны, враги России.

Мы уверены, что у мятежников не получится раскачать ситуацию, у нас нет сомнений в том, что попытка ударить в спину родной стране с позором провалится, а ее организаторы понесут суровое и заслуженное наказание.

Мы верим нашему президенту Владимиру Путину и всемерно поддерживаем его.

Мы призываем всех граждан России сплотиться и дать отпор любым попыткам расколоть страну. Пока мы едины — мы непобедимы.