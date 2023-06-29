Приморье — шлюз между Россией и миром

С самого своего основания Приморский край оставался для остальной России — резервным выходом, запечатанным на скотч — внутри страны и на стальной амбарный замок — снаружи. Регион формировался сам в себе, закрытый от посторонних глаз — с Владивостока «стальная штора» статуса ЗАТО было снята только в 1992 году. Закрытость и отдаленность сыграли свою роль, долгое время Приморье в числе других дальневосточных регионов висело в списке аутсайдеров. После открытия регион неоднократно «заявлял о своих сильных сторонах», но федеральный центр держал его в фокусе своего внимания, не выделяя при этом из спектра всех дальневосточных субъектов.