Приморье — шлюз между Россией и миром

Posted Сегодня, 00:29
Published Сегодня, 00:29
Modified Сегодня, 00:31
Updated Сегодня, 00:31
С самого своего основания Приморский край оставался для остальной России — резервным выходом, запечатанным на скотч — внутри страны и на стальной амбарный замок — снаружи. Регион формировался сам в себе, закрытый от посторонних глаз — с Владивостока «стальная штора» статуса ЗАТО было снята только в 1992 году. Закрытость и отдаленность сыграли свою роль, долгое время Приморье в числе других дальневосточных регионов висело в списке аутсайдеров. После открытия регион неоднократно «заявлял о своих сильных сторонах», но федеральный центр держал его в фокусе своего внимания, не выделяя при этом из спектра всех дальневосточных субъектов.
Ситуация начала выходить из «крутого экономического пике» с подачи Владимира Путина, который дал региону шанс провести в 2012 году саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Регион этот шанс, как известно, не упустил и благополучно реализовал. Саммит АТЭС положил начало цепочке форумов ВЭФ и перевернул представление о Приморье не только у соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, но и у соотечественников, для которых Дальний Восток оставался «русским Диким Западом». Спустя десятилетие Владимир Путин дал Приморскому краю «шанс номер два» и объявил о новом российском курсе — «Развороте на Восток».
Как показывают последние цифры и отчеты, именно Приморье сегодня формирует тренды становления нового «азиатского шелкового пути» и является оператором вышеупомянутого «разворота». Согласно ежегодному отчету губернатора, только в прошлом году общий внешнеторговый оборот Приморского края вырос на 122% — до 13 миллиардов долларов. Количество стран-партнеров увеличилось до 122.
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев поправил журналистов и отметил, что Приморский край, Дальний Восток в целом сегодня это передовой край интеграционного взаимодействия России со странами Азии.
«Приморский край в этом взаимодействии — на острие политики России поворота на Восток», — сказал Юрий Авдеев.
Эксперт подчеркнул, что «тремя китами» российского интеграционного взаимодействия со странами Азии должны стать деятельность в сфере освоения Мирового океана, освоения Космоса и Культура.
В Приморье, как в сильном игроке на азиатском рынке, свою заинтересованность выражает в первую очередь Китай. Поднебесная прилагает очень много усилий чтобы «приоткрытые приморские ворота» в Азию распахнулись полностью.
В феврале, когда Европа закрывала в России свои представительства, делегаты из администрации Владивостока и Корпорации развития Приморского края посещали с официальным визитом Яньбянь-Корейский автономный округ (ЯКАО) на севере Китайской Народной Республики. Приморцы демонстрировали азиатским партнерам плюсы инвестиционного взаимодействия с регионом и делали акцент на специальных экономических режимах и инвестиционных площадках. Китайцы выразили сильную заинтересованность в совместных проектах.
«Мы провели работу с рядом китайских инвестиционных компаний, которые интересуются проектами в различных сферы экономики. Обсуждались идеи в сфере логистики, производства товаров и торговли. Особенный интерес вызвали региональные промышленные парки и территории опережающего развития, а также возможность создания инфраструктуры вблизи погранпереходов и грузоперевозки», — поделился итогами встречи руководитель Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.
Уже через несколько месяцев — в июне глава Приморского края Олег Кожемяко посетил Китайскую Народную Республику с рабочей поездкой. Как рассказал руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков, губернатор обсуждал с коллегами из провинции Цзилинь механизмы, которые позволят кратно нарастить товарооборот между странами.
«Товарооборот или внешнеторговый оборот Приморского края с Китаем в прошлом году составил совсем без малого 7 с половиной миллиардов долларов. Это значительный рост — едва ли не на 50% в сравнении с предыдущим годом. А статистика 1 квартала текущего 2023 года уже свидетельствует о продолжении этой динамики. Губернатор поставил задачу достичь цифры в 10 миллиардов долларов. Думаю, что поставленную цель удастся достичь», — сказал эксперт.
Впрочем, грузоперевозки фактически являются не более чем крючком, которым приморские власти намерены подсекать «азиатских инвестиционных китов», которые осторожно кружат вокруг крупных региональных проектов. Впереди наращивание оборотов по совместным проектам во многих сферах от возведения промышленных мощностей до, вполне вероятно, знаковых для всего человечества свершений в области науки и техники.
«А чем и Дальний Восток, и Россия могут быть интересны в этой части планеты, где сосредоточено более 2 млрд человек, где динамично развиваются экономики, куда перемещается центр мирового взаимодействия? — Совершенно понятно, что и сырье наше будет востребовано, и транзит никуда не денется. Но полезные ископаемые должны стать не столько предметом экспорта, сколько и главным образом основой регионального производства, а грузы между Европой и Азией доставляться за 3-4 суток, да и в объемах в три-четыре раза больше, чем сегодня. И даже в этом случае — не это главное. Что могло бы соответствовать историческому предназначению России, ее роли в мировом сообществе. Без всякого пафоса, но именно так должна ставиться задача восточной политики России», — отметил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Авдеев.
При этом приморцы отмечают существенный рост в сфере, которая всей России кажется «местом лидерства по умолчанию». В сфере, которую Россия веками демонстрирует миру как свою вотчину — в культуре. Приморье давно является в этом отношении местом притяжения для китайских, корейских, японских туристов и других стран Азии. Пасифик-Меридиан, фестиваль «Человек и Море», картинная галерея, а теперь еще и Приморская сцена Мариинского театра, возводимый театрально-музейный комплекс. Приморский край определенно имеет все возможности для того, чтобы стать территорией, где русская культура сможет взять на себя функцию интегратора в сфере культуры по странам АТР.
Эксперт Авдеев отметил, что в Приморском крае есть еще площади для организации достаточно смелых макро-культурных проектов, которые смогут поразить воображение неискушенного зрителя и одновременно позволят с уверенностью заявить Приморскому краю о себе, как о центре сосредоточения культур Азиатско-тихоокеанского региона.
«Давайте пофантазируем и на секунду представим, что остров Русский становится культурным центром взаимодействия стран АТР — каждая страна получает в аренду небольшой участок чтобы представить свою культуру в архитектуре, культуре, кухне и так далее. Здесь же на острове размещаем представительства, скажем, двадцати русских городов. Можете представить как в одной точке сойдется культура всех стран азиатского центра и наша русская культура? Будет ли это место центром притяжения? Безусловно да, азиаты будут приезжать, чтобы пройтись по городам русской культуры, русские будут ехать чтобы познакомиться с культурой Азии», — отметил Юрий Авдеев.
Он добавил, что проекты подобного масштаба совершенно точно будут реализовываться в Приморском крае, но объективные сроки их реализации находятся под вопросом.
Отметим, что все опрошенные журналистами эксперты определенно сходятся во мнении, что рост Приморья, как потенциальный, так и фактический — заметны невооруженным глазом даже самому привередливому наблюдателю и в дальнейшем будут только набирать обороты. Разворот на Восток — уже свершившееся событие, которое можно наблюдать «постфактум», остается только прогнозировать насколько далеких высот, Приморье сможет достичь, пользуясь своим эксклюзивным правом «привратника» у ворот в окружающий мир.