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Posted 8 июля, 05:37

Published 8 июля, 05:37

Modified Вчера, 12:13

Updated Вчера, 12:13

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«Вода уходит медленно»: Олег Кожемяко посетил пострадавший от паводка район Приморья

8 июля 2023, 05:37
Глава Приморья Олег Кожемяко посетил Лазовский район — его достаточно сильно затопило, несколько населенных пунктов накануне были отрезаны от дорожного сообщения.

В своем официальном telegram-канале губернатор рассказал о ситуации в районе. По его словам, воды ещё очень много, уходит она медленно. Сотрудники «Примавтодора» делают все возможное для того, чтобы быстрее устранить последствия прошедшего циклона.

«Вчера вечером наладили транспортное сообщение с посёлком Валентин. Сегодня по-прежнему сложный проезд в Свободном — только для высоких автомашин. Вода уходит медленно», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что, как только позволит уровень, дорожники отсыпят защитный вал, чтобы река не выходила на трассу.

#Прогнозы#Происшествие#Прогноз погоды#Новости#Приморский край#Олег Кожемяко
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