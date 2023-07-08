«Вода уходит медленно»: Олег Кожемяко посетил пострадавший от паводка район Приморья

Posted 8 июля, 05:37
Published 8 июля, 05:37
Modified Вчера, 12:13
Updated Вчера, 12:13
В своем официальном telegram-канале губернатор рассказал о ситуации в районе. По его словам, воды ещё очень много, уходит она медленно. Сотрудники «Примавтодора» делают все возможное для того, чтобы быстрее устранить последствия прошедшего циклона.
«Вчера вечером наладили транспортное сообщение с посёлком Валентин. Сегодня по-прежнему сложный проезд в Свободном — только для высоких автомашин. Вода уходит медленно», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что, как только позволит уровень, дорожники отсыпят защитный вал, чтобы река не выходила на трассу.