«Вопросы демографии в Приморье решаются на всех уровнях власти» — Вера Щербина

В три раза уменьшился отток населения в Приморском крае — с 5% в начале 2000-х до 2% — в последние пять лет. Такие цифры озвучила председатель правительства Приморья Вера Щербина в рамках VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» в Благовещенске.

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