«Вопросы демографии в Приморье решаются на всех уровнях власти» — Вера Щербина

Posted 8 июля, 01:26
Published 8 июля, 01:26
Modified Вчера, 12:18
Updated Вчера, 12:18
Она подчеркнула, что сокращение оттока людей — это результат многолетней комплексной работы по повышению демографии в регионе.
Вера Щербина подчеркнула, что ситуацию улучшили масштабные федеральные проекты, которые позволили привлечь в регион новые кадры — а значит, и жителей.
Активно развиваются и региональные практики по привлечению населения и уменьшению его оттока.
Это программа «Арендное жилье» — люди могут снимать квартиры от государства ниже рыночной цены. Такое предложение действует для работников бюджетной сферы и силовиков.
«По этим квотам набираются именно те специалисты, которые нужны. Например, если у нас нет летчиков, мы будем набирать летчиков из других регионов. И для этих целей мы предоставляем это жилье», — подчеркнула вице-губернатор.
Кроме того, действуют программы помощи в приобретении жилья. Это и льготные ипотеки, сокращающие стоимость квадратного метра почти в два раза, и продление программы «дальневосточная ипотека» до 2030 года.
Действуют программы по повышению зарплаты в необходимых, но малооплачиваемых сферах. Это ветеринария, лесная отрасль, МЧС — в этих структурах зарплаты увеличились почти вдвое.
Молодёжь также стараются привлечь в регион и удержать. Это вакансии для выпускников вузов с ссузов, компенсация расходов на жилье в течение года.
«Другой проект — оплачиваемые стажировки в Правительстве края, в подведомственных органах власти, в органах местного самоуправления. В течение года также благодаря гранту молодым специалистам оплачивают дальневосточную надбавку», — подчеркнула Вера Щербина.
Она добавила, что демография — это важный социальный и экономический вопрос, который сегодня занимает все уровни власти — от местных до федеральных.
«Это лучшие практики, которые существуют в других субъектах Российской Федерации. Такие площадки как раз и позволяют почерпнуть лучшие практики», — заметила Вера Щербина.
Демографическая конференция проводится восьмой год подряд в соответствии с Концепцией демографической политики. Организаторами мероприятий в Благовещенске выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.