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Posted 8 июля, 01:26

Published 8 июля, 01:26

Modified Вчера, 12:18

Updated Вчера, 12:18

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«Вопросы демографии в Приморье решаются на всех уровнях власти» — Вера Щербина

8 июля 2023, 01:26
В три раза уменьшился отток населения в Приморском крае — с 5% в начале 2000-х до 2% — в последние пять лет. Такие цифры озвучила председатель правительства Приморья Вера Щербина в рамках VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» в Благовещенске.

Она подчеркнула, что сокращение оттока людей — это результат многолетней комплексной работы по повышению демографии в регионе.

Вера Щербина подчеркнула, что ситуацию улучшили масштабные федеральные проекты, которые позволили привлечь в регион новые кадры — а значит, и жителей.

Активно развиваются и региональные практики по привлечению населения и уменьшению его оттока.

Это программа «Арендное жилье» — люди могут снимать квартиры от государства ниже рыночной цены. Такое предложение действует для работников бюджетной сферы и силовиков.

«По этим квотам набираются именно те специалисты, которые нужны. Например, если у нас нет летчиков, мы будем набирать летчиков из других регионов. И для этих целей мы предоставляем это жилье», — подчеркнула вице-губернатор.

Кроме того, действуют программы помощи в приобретении жилья. Это и льготные ипотеки, сокращающие стоимость квадратного метра почти в два раза, и продление программы «дальневосточная ипотека» до 2030 года.

Действуют программы по повышению зарплаты в необходимых, но малооплачиваемых сферах. Это ветеринария, лесная отрасль, МЧС — в этих структурах зарплаты увеличились почти вдвое.

Молодёжь также стараются привлечь в регион и удержать. Это вакансии для выпускников вузов с ссузов, компенсация расходов на жилье в течение года.

«Другой проект — оплачиваемые стажировки в Правительстве края, в подведомственных органах власти, в органах местного самоуправления. В течение года также благодаря гранту молодым специалистам оплачивают дальневосточную надбавку», — подчеркнула Вера Щербина.

Она добавила, что демография — это важный социальный и экономический вопрос, который сегодня занимает все уровни власти — от местных до федеральных.

«Это лучшие практики, которые существуют в других субъектах Российской Федерации. Такие площадки как раз и позволяют почерпнуть лучшие практики», — заметила Вера Щербина.

Демографическая конференция проводится восьмой год подряд в соответствии с Концепцией демографической политики. Организаторами мероприятий в Благовещенске выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.

#Демография#Общество#Новости#Приморский край
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