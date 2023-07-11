zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Изображение материала

Время собирать урожай у владивостокцев: особенности региона

11 июля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Время собирать урожай у владивостокцев: особенности региона
Первый урожай из сада и огорода дачники Владивостока начинают снимать еще в конце мая и июне. Но самым пиковым месяцем по сбору урожая во Владивостоке считается август.

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год

Первой молодой картошкой с собственного огорода владивостокцы начинают лакомиться уже в конце мая. Другие овощи начинают поспевать только к концу лета, поэтому август — самая горячая пора по сбору урожая во Владивостоке.

Таблица сбора урожая в огороде во Владивостоке в 2023 году

Овощи Месяцы
июль август сентябрь октябрь
Огурцы II I–II - -
Помидоры II I–II I -
Болгарский перец - I–II I -
Кабачки II I–II   -
Тыква - II I -
Картофель - II I–II -
Баклажан - I–II I -
Капуста - - II I–II
Морковь II I–II I -
Свекла II I–II I -

I — первая половина месяца;

II — вторая половина месяца.

Важно! При определении времени сбора урожая с огорода в 2023 году ориентируйтесь на погодные условия. Ягоды, фрукты и овощи в садах и на огородах Владивостока нужно собирать, не дожидаясь заморозков и дождей — пока еще сухо и тепло.

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 годСбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Фото: 1MI

Сбор урожая в саду по месяцам

Самые популярные ягоды у садоводов Владивостока — смородина, крыжовник, жимолость, малина. Также дачники в 2023 году выращивают в своих садах фрукты: яблоки, абрикосы, вишню, груши, абрикосы. Сбор фруктов и ягод в садах приходится на вторую половину лета и осень.

Таблица сбора урожая в саду во Владивостоке в 2023 году

Ягоды и фрукты Месяцы
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
Малина - II I–II I - -
Яблоки - - - I–II I–II I
Клубника II I - - - -
Абрикосы - - I–II - - -
Вишня - II I - - -
Груша - - - II I–II -

I — первая половина месяца;

II — вторая половина месяца.

Важно! Сроки сбора урожая из сада в 2023 году во Владивостоке могут незначительно отличаться от данных, приведенных в таблице. Это зависит от погодных условий и сорта той или иной культуры.

Сбор урожая в саду по месяцамСбор урожая в саду по месяцам
Сбор урожая в саду по месяцам
Фото: pixabay.com

Подготовка погреба для хранения

Погреб или подвал для хранения культур из сада и огорода нужно начинать готовить задолго до сбора овощей и фруктов. Не меньше чем за месяц до сбора урожая желательно освободить помещение от лишнего мусора и тщательно проветрить его. Можно провести дезинфицирующую уборку подвала с помощью обычной побелки известью или окуривания помещения серой.

Учитывая климатические особенности Приморья, владельцам садов и огородов необходимо утеплить помещения для хранения плодов. Для этого можно задействовать пенопласт: очистить и высушить стены помещения, а затем с помощью монтажной пены наклеить листы пенопласта. Также можно воспользоваться дедовским способом утепления: переложить ящики с урожаем из сада или огорода сеном или соломой, а сверху тщательно укутать мешковиной.

Как хранить урожай, если нет погреба

Если на даче нет погреба или подвала, то для овощей из огорода можно сделать временное укрытие. Например, для хранения моркови или картофеля перед сбором урожая можно соорудить бурт или шалаш. Временные помещения необходимо будет утеплить и обезопасить от проникновения влаги.

Хранилище урожая с огорода или из сада можно устроить прямо в доме на даче. Для этого используются специальные лари-погребки для овощей, которые легко разместить в помещении или на балконе. Они обустроены таким образом, что могут поддерживать температуру и уровень влажности на надлежащем уровне. Кстати, такой ларь перед сбором урожая можно смастерить и самостоятельно — из теплоизоляционных материалов.

Некоторые овощи и фрукты после сбора урожая из сада или огорода можно замораживать. Например, болгарский перец, помидор, клубнику, вишню, зелень. Для заморозки на зиму многие дачники специально приобретают морозильную камеру для хранения урожая, которую можно установить в обычной квартире.

Способы хранения основных культур

После сбора урожая нужно правильно организовать хранение овощных и фруктовых культур. И если фрукты проще заморозить, то с корнеплодами придется повозиться. Особенно это касается картофеля, лука, моркови, которыми обычно запасаются на всю зиму.

Как хранить урожай из сада или огорода:

  • Картофель — при температуре не более +4 градусов, в темном и сухом месте.
  • Лук и чеснок — при нулевой температуре и влажности не более 80%, можно хранить в ящиках, полотняных мешках.
  • Морковь и свекла — при нулевой температуре, овощи можно сложить на зиму в мешок или ящик или заморозить, нарезав кружочками, в холодильной камере.
  • Капуста — лучше хранить в темноте в сухих ящиках, при влажности не более 90%.
  • Кабачки — предпочтительнее замораживать, предварительно нарезав на порции.
  • Помидоры и огурцы капризны в хранении, поэтому их лучше на зиму консервировать.

При хранении урожая из сада или огорода помните, что овощи и фрукты нужно держать отдельно друг от друга, поскольку некоторые культуры могут ускорять созревание и порчу других плодов. Перед хранением овощи нельзя промывать, их нужно тщательно высушить. При заморозке пользуйтесь перфорированными контейнерами или упаковками, чтобы обеспечить приток воздуха плодам.

#Владивосток#Урожай#Садоводство
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня, 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня, 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня, 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня, 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня, 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня, 23:00