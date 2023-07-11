Хранилище урожая с огорода или из сада можно устроить прямо в доме на даче. Для этого используются специальные лари-погребки для овощей, которые легко разместить в помещении или на балконе. Они обустроены таким образом, что могут поддерживать температуру и уровень влажности на надлежащем уровне. Кстати, такой ларь перед сбором урожая можно смастерить и самостоятельно — из теплоизоляционных материалов.