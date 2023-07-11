Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Первой молодой картошкой с собственного огорода владивостокцы начинают лакомиться уже в конце мая. Другие овощи начинают поспевать только к концу лета, поэтому август — самая горячая пора по сбору урожая во Владивостоке.
Таблица сбора урожая в огороде во Владивостоке в 2023 году
|Овощи
|Месяцы
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|Огурцы
|II
|I–II
|-
|-
|Помидоры
|II
|I–II
|I
|-
|Болгарский перец
|-
|I–II
|I
|-
|Кабачки
|II
|I–II
|-
|Тыква
|-
|II
|I
|-
|Картофель
|-
|II
|I–II
|-
|Баклажан
|-
|I–II
|I
|-
|Капуста
|-
|-
|II
|I–II
|Морковь
|II
|I–II
|I
|-
|Свекла
|II
|I–II
|I
|-
I — первая половина месяца;
II — вторая половина месяца.
Важно! При определении времени сбора урожая с огорода в 2023 году ориентируйтесь на погодные условия. Ягоды, фрукты и овощи в садах и на огородах Владивостока нужно собирать, не дожидаясь заморозков и дождей — пока еще сухо и тепло.
Самые популярные ягоды у садоводов Владивостока — смородина, крыжовник, жимолость, малина. Также дачники в 2023 году выращивают в своих садах фрукты: яблоки, абрикосы, вишню, груши, абрикосы. Сбор фруктов и ягод в садах приходится на вторую половину лета и осень.
Таблица сбора урожая в саду во Владивостоке в 2023 году
|Ягоды и фрукты
|Месяцы
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|Малина
|-
|II
|I–II
|I
|-
|-
|Яблоки
|-
|-
|-
|I–II
|I–II
|I
|Клубника
|II
|I
|-
|-
|-
|-
|Абрикосы
|-
|-
|I–II
|-
|-
|-
|Вишня
|-
|II
|I
|-
|-
|-
|Груша
|-
|-
|-
|II
|I–II
|-
I — первая половина месяца;
II — вторая половина месяца.
Важно! Сроки сбора урожая из сада в 2023 году во Владивостоке могут незначительно отличаться от данных, приведенных в таблице. Это зависит от погодных условий и сорта той или иной культуры.
Погреб или подвал для хранения культур из сада и огорода нужно начинать готовить задолго до сбора овощей и фруктов. Не меньше чем за месяц до сбора урожая желательно освободить помещение от лишнего мусора и тщательно проветрить его. Можно провести дезинфицирующую уборку подвала с помощью обычной побелки известью или окуривания помещения серой.
Учитывая климатические особенности Приморья, владельцам садов и огородов необходимо утеплить помещения для хранения плодов. Для этого можно задействовать пенопласт: очистить и высушить стены помещения, а затем с помощью монтажной пены наклеить листы пенопласта. Также можно воспользоваться дедовским способом утепления: переложить ящики с урожаем из сада или огорода сеном или соломой, а сверху тщательно укутать мешковиной.
Если на даче нет погреба или подвала, то для овощей из огорода можно сделать временное укрытие. Например, для хранения моркови или картофеля перед сбором урожая можно соорудить бурт или шалаш. Временные помещения необходимо будет утеплить и обезопасить от проникновения влаги.
Хранилище урожая с огорода или из сада можно устроить прямо в доме на даче. Для этого используются специальные лари-погребки для овощей, которые легко разместить в помещении или на балконе. Они обустроены таким образом, что могут поддерживать температуру и уровень влажности на надлежащем уровне. Кстати, такой ларь перед сбором урожая можно смастерить и самостоятельно — из теплоизоляционных материалов.
Некоторые овощи и фрукты после сбора урожая из сада или огорода можно замораживать. Например, болгарский перец, помидор, клубнику, вишню, зелень. Для заморозки на зиму многие дачники специально приобретают морозильную камеру для хранения урожая, которую можно установить в обычной квартире.
После сбора урожая нужно правильно организовать хранение овощных и фруктовых культур. И если фрукты проще заморозить, то с корнеплодами придется повозиться. Особенно это касается картофеля, лука, моркови, которыми обычно запасаются на всю зиму.
Как хранить урожай из сада или огорода:
При хранении урожая из сада или огорода помните, что овощи и фрукты нужно держать отдельно друг от друга, поскольку некоторые культуры могут ускорять созревание и порчу других плодов. Перед хранением овощи нельзя промывать, их нужно тщательно высушить. При заморозке пользуйтесь перфорированными контейнерами или упаковками, чтобы обеспечить приток воздуха плодам.