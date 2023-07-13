Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на сайте «Zrpress»

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей и в telegram-канале сетевого издания «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года
Прайс-лист на услуги по размещению агитационных баннеров в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») по адресу https://zr.media/ (далее — сайт) на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года
Примечание. Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.
Прайс-лист на дополнительные услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») по адресу https://zr.media/ (далее — сайт) на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года
Условия размещения: