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Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на сайте «Zrpress»

13 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») по адресу https://zr.media (далее — сайт) на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года
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Люди

Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей и в telegram-канале сетевого издания «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года

Прайс-лист на услуги по размещению агитационных баннеров в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») по адресу https://zr.media/ (далее — сайт) на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года

Примечание. Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.

Прайс-лист на дополнительные услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») по адресу https://zr.media/ (далее — сайт) на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года

Условия размещения:

  • Предоплата – 100%
  • Услуги оказываются после подписания договора о размещении агитационных материалов
  • Для размещения агитационных материалов необходимо обратиться по электронной почте priem@zrpress.ru
#Общество#Депутаты#Люди#Приморский край
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