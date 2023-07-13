Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на сайте «Zrpress»

Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей и в telegram-канале сетевого издания «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») на выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 10 сентября 2023 года