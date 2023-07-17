На стенах Владивостокской крепости убьют всех «вурдалаков» — названы даты

Posted 17 июля, 09:38
Published 17 июля, 09:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В музее Арсеньева назвали даты, когда лучше не приезжать на популярные объекты — именно там будут травить неприятных кровопийц:
18 июля, во вторник, обработка от клещей пройдет на Форте Поспелова, на Новосильцевской батарее и батарее №13 (Океанариум).
19 июля, в среду, специалисты будут работать на Фортах N7 и N12.
«Просим вас учитывать это при выборе маршрутов для прогулок по крепости в эти дни», — подчеркнули представители администрации музея.
Необходимую информацию можно уточнить по телефону +7 924 128 40 08