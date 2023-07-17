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Posted 17 июля, 09:38

Published 17 июля, 09:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

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На стенах Владивостокской крепости убьют всех «вурдалаков» — названы даты

17 июля 2023, 09:38
На территории Владивостокской крепости в скором времени будут проводить акарицидную обработку. Это делается ради безопасности гостей музейного комплекса.

В музее Арсеньева назвали даты, когда лучше не приезжать на популярные объекты — именно там будут травить неприятных кровопийц:

18 июля, во вторник, обработка от клещей пройдет на Форте Поспелова, на Новосильцевской батарее и батарее №13 (Океанариум).

19 июля, в среду, специалисты будут работать на Фортах N7 и N12.

«Просим вас учитывать это при выборе маршрутов для прогулок по крепости в эти дни», — подчеркнули представители администрации музея.

Необходимую информацию можно уточнить по телефону +7 924 128 40 08

#Музей#Общество#Культура в Приморском крае#Новости#Приморский край#Владивосток
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