О чём беседуют в музее артефакты, знает только она

Posted 17 июля, 10:21
Published 17 июля, 10:21
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
— Иногда мне кажется, что она знает всё — о музее, о здании, в котором он находится, о каждом экспонате, который мы храним, — так сказал однажды о Нине Беслановне директор музея Виктор Шалай и в целом он был не так далёк от истины.
Более 30 лет Нина Керчелаева была главным хранителем музея имени Арсеньева. А самому музею отдала практически всю жизнь. Как пришла сюда юной девчонкой, проработавшей пять лет на станкостроительном заводе и отучившейся год на филфаке ДВГУ, зашла в залы, огляделась — влюбилась, устроилась работать смотрителем, — так и осталась навсегда. Ушла с филфака, окончила исторический факультет вуза — всё уже не отрываясь от работы. От родного музея.
В начале нулевых здание музея имени Арсеньева, что на Светланской, 20, ремонтировали, обновляли. В одном из залов оторвали модные когда-то гипсокартоновые панели. И обнаружили за ними потрясающий барельеф, повествующий о событиях гражданской войны в Приморье.
Собрались сотрудники, пришёл директор, никто не может вспомнить, что за барельеф, кто его автор, когда он был сделан…
— И тут мимо бежит Нина Беслановна, — вспоминают сотрудники музея (а Нина Керчелаева и сегодня стремительна, легка), — останавливается на секунду и говорит: «Да, это работа Надии Шаймордановой, в 1987-м, кажется, году была сделана!» — и полетела дальше. Ну это же магия какая-то!
Магия или нет, а для тысяч и тысяч посетителей музея имени Арсеньева, для сотен и сотен дарителей именно Нина Керчелаева — тот человек, которому не страшно и самое дорогое на хранение в фонды отдать, и любой вопрос о музее задать. Человек, который пользуется огромным, великим уважением в среде коллег и специалистов. Не просто профессионал — нет, тот, кто влюблён в своё дело.
— Как-то телевизионщики делали программу и спросили меня, верю ли я в то, что экспонаты музея по ночам оживают, — рассказывала как-то Нина Беслановна. — И я ответила: вот представьте, эта вазочка стояла на столе у Евгения Бурачка, а эта кружка с отбитой ручкой — у Павла Постышева. И теперь они хранятся рядом. Представляете, какие разговоры они ведут ночами, о чем вспоминают, чем кичатся или о чем спорят?
Я с раннего детства любила слушать, обожала, когда рассказывали какие-то истории. Когда начала работать в музее, впитывала рассказы сотрудников. А потом мне, можно сказать, стали шептать стены…
Сегодня, как и всегда, Нина Беслановна Керчелаева — бессменный сотрудник музея имени Арсеньева. Наверное, они неразлучны.