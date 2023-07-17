О чём беседуют в музее артефакты, знает только она

Магия или нет, а для тысяч и тысяч посетителей музея имени Арсеньева, для сотен и сотен дарителей именно Нина Керчелаева — тот человек, которому не страшно и самое дорогое на хранение в фонды отдать, и любой вопрос о музее задать. Человек, который пользуется огромным, великим уважением в среде коллег и специалистов. Не просто профессионал — нет, тот, кто влюблён в своё дело.