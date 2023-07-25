Зарплата — 50 ананасов: главная газета Чукотки заманивает работать за сущие гроши

Posted 25 июля, 06:23
Published 25 июля, 06:23
Modified Вчера, 07:25
Updated Вчера, 07:25
Корреспондента на край света ищет редакция, по их собственному признанию, главной, а, возможно, просто единственной, газеты Чукотского АО «Крайний Север». Соискателю предлагают ни много ни мало 100 тысяч российских рублей. По меркам приморской журналистики для обычного корреспондента газеты это, конечно, ого-го. Но для Чукотки с такой зарплатой далеко не уйдёшь. Максимум до ближайшего продуктового, где за раз всю и оставишь. Цены, как известно, на крайнем севере в два, три, а то и в четыре раза выше.
Для понимания: средняя зарплата на Чукотке вертится в районе 152 тысяч рублей. Доход, который предлагают корреспонденту «главной газеты», как можно заметить, на порядок ниже. Как жить, а точнее выживать с такими грошами в кармане — представить страшно.
Как известно, цены в ЧАО кусаются. Да так, что прививки от бешенства иногда ставить приходится. Например, в одном из продуктовых Анадыря стоимость ананаса порой доходит до двух тысяч за штуку. В Приморье в тоже время килограмм фрукта можно купить за 200 рублей. Кило яблок и киви можно было приобрести за 850 рублей. Пока на такие цены насмотришься, есть перехочешь. Конечно, с остальными продуктами ситуация более-менее. Но они всё также сильно выше, чем в других субъектах РФ.
Ситуация из разряда «так себе» и вокруг жилья на Чукотке. Снять квартиру не то, что проблематично, попросту невозможно. В интернете удалось найти лишь одно объявление о сдаче жилья в аренду и то такое лучше было не находить. Однушка, 19 квадратных метров, душевая кабина на кухне, ремонт в известном постсоветском стиле «вырви глаз». И всё это за 55 тысяч рублей в месяц. Привлекает, конечно, залог в 1 рубль. Но больше половины зарплаты простого корреспондента «главной газеты» Чукотки за каморку на краю севера — мягко говоря, многовато. Это, кстати, без коммуналки. Вода, свет и всё такое отдельно.
Стоит упомянуть, что редакция газеты обещает соискателю целую комнату в редакционной квартире. Но какой взрослый и, главное, здоровый человек готов делить жильё с коллегами. Дома и на работе с одними и теми же людьми. Убиться же можно. Да и комната — так себе гнёздышко в сорок пять. Да и в двадцать тоже.
С транспортом в Анадыре всё тоже не сладко. На одну поездку в такси «Максим» можно спустить всю зарплату, без преувеличений. Четырёхминутное рандеву стоит 76,9 тысячи рублей. Водителя, вероятнее, придётся ждать немного дольше, чем ехать. Минут так 1440. Пока прилетит, пока машину найдёт, пока прогреет — всё же не тропики. У местного же такси есть такса — 200 рублей по городу. Фиксировано. Дешевле, чем по Владивостоку покататься, но и Анадырь размером с три улицы в центре приморской столицы.
На своём транспорте тоже будет накладно. Бензин в ЧАО признали самым дорогим в России. Литр 95-го в июне 2023 года стоил 66 рублей. С остальными видами топлива ситуация нелучше. Остаётся только пересесть на электрокары. Однако стоит помнить, что на территории Чукотки и Анадыря в частности установлено всего примерно ноль станций подзарядки. Тяжко.
Со средствами массовой информации на Чукотке вообще всё мутно. При бывшем губернаторе округа Романе Копине огромные суммы в прямом смысле бросали на ветер. Несколько лет подряд сотни миллионов вливались в частную радиостанцию с гармоничным названием «Пурга». Цель — вещать для малочисленных коренных народов, коих всего 33%, на их родном языке.
Для этого «Пурге» выделили 110 миллионов рублей. Нехитрыми вычислениями удалось узнать, что это по 7 тысяч на каждого коренного жителя ЧАО. За такие деньги можно было, в принципе, нанять глашатая в каждый населенный пункт, чтобы он лично для каждого сутками «пуржил» в громкоговоритель на центральной площади на всех известных ему языках. Но властям виднее.
Как обстоят дела с «Пургой» у нового Чукотского правителя — доподлинно неизвестно. Однако, учитывая обстановку с интернетом на крайнем севере, не исключено, что и Владиславу Кузнецову придётся прибегнуть к старому методу радиовещания.