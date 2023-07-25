Зарплата — 50 ананасов: главная газета Чукотки заманивает работать за сущие гроши

Корреспондента на край света ищет редакция, по их собственному признанию, главной, а, возможно, просто единственной, газеты Чукотского АО «Крайний Север». Соискателю предлагают ни много ни мало 100 тысяч российских рублей. По меркам приморской журналистики для обычного корреспондента газеты это, конечно, ого-го. Но для Чукотки с такой зарплатой далеко не уйдёшь. Максимум до ближайшего продуктового, где за раз всю и оставишь. Цены, как известно, на крайнем севере в два, три, а то и в четыре раза выше.