Posted Сегодня, 10:40
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Однако есть и другие примеры, когда близкие родственники не просто одинаково успешны, но и оказывают непосредственное влияние на ход истории. И наиболее яркий из них — это братья Мазараки.
Мазараки: всем светят
Род Мазараки примечателен тем, что является одним из старинных дворянский родов, имеет польское происхождение и ведет отсчет с 17 века.
Упоминание о фамилии можно встретить в родословных дворянских книгах Царства Польского, а также ряда губерний — Киевской, Черниговской, Екатеринославской, Полтавской и Бессарабской.
Нас же интересует ветвь семьи, которая осталась на Украине после присоединения той к России. Представители этой ветви рода смогли преумножить силу фамилии, путь их — это пример доблести, отваги и служения родине на поприще культуры и ратного дела. Не случайно то, что герб фамилии увенчан сияющим солнцем, под ним — раскрытая книга, а надпись на нем гласит всем светят.
Ритуал Мазараки
Из этой ветви происходил генерал-лейтенант артиллерии Семён Семёнович (1787—1854). Прославился Семён Семёнович своими подвигами и участием во многих военных операциях.
Отличился Мазараки в сражении против французов при Прейсиш-Эйлау (Восточная Пруссия), а также при Суассоне.
Имел много правительственных наград — орден св. Анны 4-й степени, св. Владимира 4-й степени с бантом, орден св. Анны 2-й степени, прусский орден «Pour le Mérite», орден св. Георгия 4-й степени.
Князь Сергей Волконский, участник взятия Суассона, непосредственную заслугу в этом видел Семена Семеновича и так писал про него в своих мемуарах: «Капитан Мазараки стал оныя „ворота“ громить ядрами, и вскоре ворота в дребезги, и доступ в город был совершенно открыт»…
В отставку Мазараки вышел в чине генерал-майора. После службы успешно продолжил карьеру на позиции начальника Казанского порохового завода, а в последствии — Сестрорецкого оружейного завода.
В период его службы на заводе в Сестрорецке организована была специальная мастерская для разработки образцов нового вооружения. Другие оружейные заводы страны затем запускали его в серийное производство.
Служение Мазараки на этом поприще также было отмечено. Высочайшим приказом Семен Семенович был назначен заседающим в Общее Присутствие Артиллерийского Департамента Военного министерства.
Вклад в развитие материальной и духовной культуры общества
Ритуал Мазараки повторился в судьбе потомков Семена Семеновича.
В браке с Анной Ильиничной, дочерью издателя и публициста Ильи Николаевича Дебольцева, у него родилась дочь Александра и четыре сына — Семен, Илья, Николай, Андриан.
Все братья Мазараки пошли по военной стезе. Закончили в свое время Пажеский Его Императорского Величества корпус.
Будучи патриотами своей страны, братья Мазараки много сделали для нее во время службы, а также после завершения военной карьеры.
Семён и Илья отдали армии несколько лет, а вышли в отставку в чине полковника. Илья продолжил служение России, но уже в качестве директора Воронежского попечительского о тюрьмах комитета.
Николай отличился среди братьев тем, что был участником сразу нескольких сражений –в Венгрии, на Кавказе, при Севастополе и получил ранения.
Неожиданно сложилась после армии карьера у Адриана. Завершив службу в армии, он женился, но рано овдовел, посвятив себя воспитанию единственной дочери. А в историю вошел как величайший меценат и музыкант.
Адриан поддерживал связь с братьями Рубинштейн, имя которых стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства, сам много музицировал. Организовал возможность для проведения репетиций хора Музыкального общества, поддерживал работу первой музыкальной школы на протяжении многих лет.
Благодаря историкам нам доподлинно известно, что в свое время знаменитая дворянская династия Мазараки играла важнейшую роль во всех сферах жизни страны. Представители этого рода внесли неоценимый вклад в развитие русского общества — точные и технические науки, культуру и искусство. А ритуал Мазараки, повторяясь в судьбе рода, остается предметом пристального внимания современных историков.