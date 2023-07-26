Братья Мазараки: интересные факты древнего греческого рода

Нас же интересует ветвь семьи, которая осталась на Украине после присоединения той к России. Представители этой ветви рода смогли преумножить силу фамилии, путь их — это пример доблести, отваги и служения родине на поприще культуры и ратного дела. Не случайно то, что герб фамилии увенчан сияющим солнцем, под ним — раскрытая книга, а надпись на нем гласит всем светят.