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Избирком Приморья: Участие в выборах будет удобным для каждого приморца

27 июля 2023, 08:42
Масштабное адресное информирование о предстоящих выборах губернатора проведут в Приморском крае во второй половине августа.

Члены участковых избирательных комиссий не только расскажут жителям региона о дате голосования и различных возможностях реализовать свое избирательное право, но и выяснят, каким образом людям удобнее проголосовать. Помогут в этой работе членам УИК новые цифровые сервисы, подчеркнули в Избирательной комиссии Приморского края.

На выборах-2023 Приморский край присоединится к пилотному проекту Центризбиркома РФ, призванному упростить взаимодействие членов комиссий с избирателями. Новый цифровой сервис — это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей, которым члены участковых комиссий смогут пользоваться во время подомового обхода.

«Безусловно, главное действующее лицо в избирательном процессе — это избиратель. И наша основная задача — создать максимально комфортные условия для реализации жителями Приморья активного избирательного права. Сейчас важно довести полную информацию о возможных формах и способах голосования, представленных законодательством, выявить потребности, связанные с удобством участия в выборах, и обеспечить личностно-ориентированный подход к информированию, ибо каждый голос — важен», — отметил Сергей Советников, заместитель председателя крайизбиркома.

Представители Крайизбиркома и территориальных избирательный комиссий Приморья уже проходят обучение для последующего внедрения нового цифрового сервиса «Мобильная УИК». Обучение планируется провести в два основных блока: первая часть посвящена вопросам эффективной коммуникации и стрессоустойчивости, второй блок посвящен непосредственной работе с приложением. «Новинку» планируют протестировать на предстоящих в сентябре выборах губернатора во всех муниципальных образованиях Приморского края.

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