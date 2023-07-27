Избирком Приморья: Участие в выборах будет удобным для каждого приморца

Представители Крайизбиркома и территориальных избирательный комиссий Приморья уже проходят обучение для последующего внедрения нового цифрового сервиса «Мобильная УИК». Обучение планируется провести в два основных блока: первая часть посвящена вопросам эффективной коммуникации и стрессоустойчивости, второй блок посвящен непосредственной работе с приложением. «Новинку» планируют протестировать на предстоящих в сентябре выборах губернатора во всех муниципальных образованиях Приморского края.