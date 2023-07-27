Избирком Приморья: Участие в выборах будет удобным для каждого приморца

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Члены участковых избирательных комиссий не только расскажут жителям региона о дате голосования и различных возможностях реализовать свое избирательное право, но и выяснят, каким образом людям удобнее проголосовать. Помогут в этой работе членам УИК новые цифровые сервисы, подчеркнули в Избирательной комиссии Приморского края.
На выборах-2023 Приморский край присоединится к пилотному проекту Центризбиркома РФ, призванному упростить взаимодействие членов комиссий с избирателями. Новый цифровой сервис — это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей, которым члены участковых комиссий смогут пользоваться во время подомового обхода.
«Безусловно, главное действующее лицо в избирательном процессе — это избиратель. И наша основная задача — создать максимально комфортные условия для реализации жителями Приморья активного избирательного права. Сейчас важно довести полную информацию о возможных формах и способах голосования, представленных законодательством, выявить потребности, связанные с удобством участия в выборах, и обеспечить личностно-ориентированный подход к информированию, ибо каждый голос — важен», — отметил Сергей Советников, заместитель председателя крайизбиркома.
Представители Крайизбиркома и территориальных избирательный комиссий Приморья уже проходят обучение для последующего внедрения нового цифрового сервиса «Мобильная УИК». Обучение планируется провести в два основных блока: первая часть посвящена вопросам эффективной коммуникации и стрессоустойчивости, второй блок посвящен непосредственной работе с приложением. «Новинку» планируют протестировать на предстоящих в сентябре выборах губернатора во всех муниципальных образованиях Приморского края.