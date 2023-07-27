Профсоюзы просят увеличить размер компенсации расходов на детское оздоровление

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
«Стоимость путевок в коммерческие загородные оздоровительные учреждения и отмена в 2023 году отраслевой меры поддержки в виде туристического кешбэка на летний детский отдых сделали их приобретение для многих семей недоступным. Размер компенсации не менялся с 2014 года и составляет всего 8 000 руб. на одного ребенка в год, а для малоимущих — 16 000 ₽, что тоже недостаточно, учитывая уровень цен на путевки — от 60 тыс. руб. за смену. Все это время мы актуализируем этот вопрос на встречах с губернатором Приморья, выносим на трехсторонние комиссии — вновь обсуждали его с социальными партнерами на этой неделе. И наша позиция неизменна — размер компенсации необходимо увеличить», — прокомментировал обращение заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.
Профсоюзы отмечают, что высокими темпами в крае развивается организация пришкольных лагерей, посещение которых бесплатно. Однако обращают внимание на то, что данная форма не может быть отнесена к полноценному отдыху и оздоровлению детей региона.
«В регионе всеми формами организованного летнего отдыха охвачено всего около 60% юных приморцев. Остальные — а это 80 тысяч детей — предоставлены сами себе, т. к. родители в это время находятся на работе, а купить путевку в летний оздоровительный лагерь не всем по карману», — комментирует координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии о профсоюзной стороны, руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.
Кроме того, отмечают профсоюзы, с 2012 года в Приморском крае происходил процесс закрытия оздоровительных учреждений для детей. В 2023 году под угрозой закрытия оказался детский санаторий «Сахарный ключ», в детском оздоровительном лагере «Солнечный луч» также возникли споры с арендодателем. И это не может не беспокоить.