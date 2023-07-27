Профсоюзы просят увеличить размер компенсации расходов на детское оздоровление

«Стоимость путевок в коммерческие загородные оздоровительные учреждения и отмена в 2023 году отраслевой меры поддержки в виде туристического кешбэка на летний детский отдых сделали их приобретение для многих семей недоступным. Размер компенсации не менялся с 2014 года и составляет всего 8 000 руб. на одного ребенка в год, а для малоимущих — 16 000 ₽, что тоже недостаточно, учитывая уровень цен на путевки — от 60 тыс. руб. за смену. Все это время мы актуализируем этот вопрос на встречах с губернатором Приморья, выносим на трехсторонние комиссии — вновь обсуждали его с социальными партнерами на этой неделе. И наша позиция неизменна — размер компенсации необходимо увеличить», — прокомментировал обращение заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.