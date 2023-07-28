Достал и встал: житель Владивостока хотел облегчиться, но нашёл любовь

Posted 28 июля, 06:56
Published 28 июля, 06:56
Modified Вчера, 07:30
Updated Вчера, 07:30
Tinder ушёл. Искать вторую половинку как-то всё ещё нужно. Но где? Неужели придётся выходить в оффлайн? А где на это всё найти время? А если хочется одноразовой встречи «на вечерок»? Не встанешь же с табличкой «ищу интим» на перекрёстке.
Но выход есть!
Предприимчивые горожане нашли, чем заменить Tinder и сделали его более «профильным». Даже слишком.
Крайне нестандартное объявление со ссылкой на сайт интим-знакомств разместили прямо над писсуарами кинотеатра «Океан». По всей видимости, чтобы мужчины города могли не отходя от кассы оценить свои возможности.
«Пиарщик», составивший объявление, дело своё знает. Текст продающий, нацелен на конкретную целевую аудиторию, всё описано чётко, кратко и, главное, по делу. Расписал, как говорится, кто и где.
По ссылке, ведущей на сайт знакомств, можно увидеть, что горожане, в особенности мужского пола, активно пользуются сервисом. Встречаются среди предложений утех за материальную помощь и соискательницы серебряного возраста, находящиеся в поиске настоящей любви. Возможно, до гроба.