zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля, 06:56

Published 28 июля, 06:56

Modified Вчера, 07:30

Updated Вчера, 07:30

Изображение материала

Достал и встал: житель Владивостока хотел облегчиться, но нашёл любовь

28 июля 2023, 06:56
Что точно не ожидает увидеть мужчина в писсуаре? Ответ знают в Приморье.
Сюжет
Женщины

Tinder ушёл. Искать вторую половинку как-то всё ещё нужно. Но где? Неужели придётся выходить в оффлайн? А где на это всё найти время? А если хочется одноразовой встречи «на вечерок»? Не встанешь же с табличкой «ищу интим» на перекрёстке.

Но выход есть!

Предприимчивые горожане нашли, чем заменить Tinder и сделали его более «профильным». Даже слишком.

Крайне нестандартное объявление со ссылкой на сайт интим-знакомств разместили прямо над писсуарами кинотеатра «Океан». По всей видимости, чтобы мужчины города могли не отходя от кассы оценить свои возможности.

«Пиарщик», составивший объявление, дело своё знает. Текст продающий, нацелен на конкретную целевую аудиторию, всё описано чётко, кратко и, главное, по делу. Расписал, как говорится, кто и где.

По ссылке, ведущей на сайт знакомств, можно увидеть, что горожане, в особенности мужского пола, активно пользуются сервисом. Встречаются среди предложений утех за материальную помощь и соискательницы серебряного возраста, находящиеся в поиске настоящей любви. Возможно, до гроба.

Алексей ПИСАРЕВ

#Общество#Проституция#Женщины#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16