Достал и встал: житель Владивостока хотел облегчиться, но нашёл любовь

Tinder ушёл. Искать вторую половинку как-то всё ещё нужно. Но где? Неужели придётся выходить в оффлайн? А где на это всё найти время? А если хочется одноразовой встречи «на вечерок»? Не встанешь же с табличкой «ищу интим» на перекрёстке.