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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Эксперт о возможности покинуть Крым из-за поставок дальнобойных ракет

28 июля 2023, 08:25
Украина пыталась атаковать беспилотниками корабль Черноморского флота РФ, тем временем бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты ATACMS, которые, по его словам, заставят Россию покинуть Крым и перебраться в Новороссийск.

Об этом возможном развитии событий, о котором говорит Ходжес, в интервью ИА RuNews24.ru рассказал бывший командующий Черноморским флотом Военно-морского флота России, адмирал Владимир Петрович Комоедов.

«Нет, такое развитие событий невозможно для России и Черноморского флота. Мы уже много лет базируемся в Крыму, и это продлится еще долго после нас. Просто заявлять что-то можно всегда! Что значит дальнобойные ракеты? Уже поставили им „гарпуны“ (крылатые ракеты Harpoon) — они могут достигать 120-150 километров. Это ракеты для атаки на корабли. Они довольно эффективны и сложно их сбить, но они несутся со скоростью звука, а у нас большинство ракет развивают сверхзвуковую скорость. Их ракеты можно сбить или подавить с помощью радиоэлектронной борьбы», — рассказал эксперт.

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