Эксперт о возможности покинуть Крым из-за поставок дальнобойных ракет

«Нет, такое развитие событий невозможно для России и Черноморского флота. Мы уже много лет базируемся в Крыму, и это продлится еще долго после нас. Просто заявлять что-то можно всегда! Что значит дальнобойные ракеты? Уже поставили им „гарпуны“ (крылатые ракеты Harpoon) — они могут достигать 120-150 километров. Это ракеты для атаки на корабли. Они довольно эффективны и сложно их сбить, но они несутся со скоростью звука, а у нас большинство ракет развивают сверхзвуковую скорость. Их ракеты можно сбить или подавить с помощью радиоэлектронной борьбы», — рассказал эксперт.