Соседка рассказала о подробностях жизни проблемной семьи в Тольятти

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Соседка приобрела квартиру рядом с Ириной в декабре 2020 года. Владелец квартиры, который переехал, рассказал ей, что у соседки отобрали ребенка, но подробности не были известны на тот момент. В марте 2021 года соседка впервые увидела Ирину с ребенком и задала вопрос о возрасте малыша. Мать ответила, что ему полгода, пишет ИА RuNews24.ru.
После этого начался кошмар. Ребенок постоянно плакал, очевидно пьяная Ирина ругалась и дралась со своим сожителем, чаще всего это происходило в 4-5 утра. Даже крики ребенка не останавливали ее. Крики ребенка днем и ночью слышали все соседи. Когда они пытались поговорить с сожителем Ирины, он утверждал, что она не слышит его плача по ночам, потому что спит с берушами.
Жители здания массово жаловались в опеку и комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы проверить ребенка, живущего в грязной квартире, где пол был покрыт мусором и пустыми бутылками, холодильник был пустой, а на кухне было множество тараканов. Однако ни опека, ни комиссия не реагировали на жалобы и не приходили.
Не смотря на то, что у ребенка не было еды, Ирина и ее сожитель заказывали пиццу и роллы для себя. Родительница получала пособие на ребенка, поэтому они могли себе позволить это. Бывший муж соседки, который работал курьером, рассказал, что они часто заказывали еду на дом. Кроме того, к Ирине приходили разные мужчины, которых сожитель называл ее друзьями, и они устраивали вечеринки.
Источник: https://runews24.ru/incidents/27/07/2023/554b216ccd5d53444bc95080a3067335
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