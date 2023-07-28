Соседка рассказала о подробностях жизни проблемной семьи в Тольятти

Не смотря на то, что у ребенка не было еды, Ирина и ее сожитель заказывали пиццу и роллы для себя. Родительница получала пособие на ребенка, поэтому они могли себе позволить это. Бывший муж соседки, который работал курьером, рассказал, что они часто заказывали еду на дом. Кроме того, к Ирине приходили разные мужчины, которых сожитель называл ее друзьями, и они устраивали вечеринки.