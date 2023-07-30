«Противостояние с Западом»: как изменится учебник по истории России

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Разговоры о том, что нашей стране необходима суверенная система образования идут уже очень давно. Ранее, каждая школа могла самостоятельно разрабатывать программы обучения, но позитивного влияния на образование это не оказало. Теперь все изменится.
«Достижение советской системы образования в том, что это была система, которую пытались разрушить. Мы сегодня восстанавливаем фактически систему образования. Наши результаты по реализации национального проекта, когда мы опережаем те показатели по качеству образования. Наведение порядка с учебниками, программами, содержанием образования» — сообщает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр подчеркивает, что в основе новой суверенной системы лежат именно традиционные ценности, указ о защите которых в ноябре прошлого года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Создание единого образовательного пространства уже началось. Федеральные программы утверждены по 5 школьным дисциплинам: история, русский язык, география, литература и основы безопасности жизнедеятельности.
Особое внимание привлекает именно новый учебник по Истории России, авторами которого стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента Владимир Мединский и доктор исторических наук Александр Чубарьян. В учебнике будут рассматриваться события современности, включая СВО и западные санкции. В главу «Россия сегодня. Специальная военная операция» войдут 17 параграфов, начиная «отношениями с Западом в начале XXI века», заканчивая темой «Россия — страна героев».
Особое внимание в учебнике уделяется и теме государственного переворота на Украине, а также процветающего там неонацизма. Кроме того, затронуты темы «возвращения Крыма» и «судьбы Донбаса». «Главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма» — говорится в оглавлении учебника.
Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что таким образом, примером для школьников должны стать бойцы, которые «жертвует собой во имя своей Родины». Ранее, «Восток-медиа» уже сообщало, что школьные учителя ожидают больших перемен в системе образования.