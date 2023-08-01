«Только не на лицо»: сперма, SPF и другие средства, спасающие от солнца Приморья

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Лето приносит с собой возможность насладиться отдыхом на свежем воздухе. В вашем распоряжении почти любые развлечения: солнечные дни на пляже, веселые пикники в парке и другие активности на улице.
Однако, пока люди греются на солнышке и получают удовольствие от летней атмосферы, они не должны пренебрегать надлежащим уходом за своим «фасадом» — лицом.
Летнее солнце, может быть резким и неумолимым для нежной кожи. Сочетание повышенного УФ-излучения, высоких температур и чрезмерного потоотделения создает серьезные проблемы, которые требуют внимания и срочных мер.
Независимо от того, является ли человек приверженцем ухода за кожей или тем, кто еще не осознал важность ежедневной работы с лицом — этот текст ему точно будет полезен. В нём — разбор максимально возможных и эффективных методов по уходу за кожей летом.
Три страшных буквы — »SPF»
Начнём с основы, так сказать, с базы. Почти все слышали об этом чудо-средстве, но многие люди до сих пор считают, что SPF или солнцезащитный крем — это маркетинговый ход и не более.
«Раньше жили без всего этого и выглядели отлично. А сейчас что только не придумают, чтобы денег с людей содрать», — именно так отзываются некоторые, когда слышат три страшных буквы.
Можно спорить с пеной у рта, однако это не отменяет факта, что солнце — враг для нашей кожи. Загар — это красиво, но очень вредно. Поэтому нужно избегать чрезмерного нахождения под лучами солнца. Особенно прямыми.
Чтобы убедиться в том, что SPF — необходимый компонент ухода, можно просто открыть интернет и посмотреть фотографии людей, которые всю жизнь нежились под солнечными лучами и тех, кто не баловался солнечными ваннами. Результат, как говорится, на лицо. Тут в прямом смысле слова.
На фото — две сестры-близняшки, Жанна (слева) и Сьюзан. Их часто упоминают, когда говорят о важности SPF-средств.
Одна из них живёт не там, где более прохладный климат и меньше солнечных дней, другая — на побережье Флориды. Первая всю жизнь избегала чрезмерного пребывания на солнце, а вторая же наоборот — нежилась в солнечных лучах. Что из этого вышло — видите сами. До сих пор думаете, что это маркетинг?
Важно понимать, что солнце «убивает» нашу кожу медленно, поэтому мы и не замечаем, как она увядает с каждым годом. Кажется, что всё хорошо. Но на самом деле нет. Используя солнцезащитный крем, вы в старости скажете себе спасибо.
Здесь как, поучительный пример, хорошо подходит история культовый актрисы — Брук Шилдс, звезды фильма «Голубая лагуна». Отказ от СПФ привёл её кожу к предраковому состоянию. В интервью Harper's Bazaar актриса рассказала, что не пользовалась SPF-средствами. В юности ей никто не говорил о том, как важно мазаться солнцезащитным кремом, и поэтому он не входил в её список уходовых баночек. К тому же, в молодости она хотела выглядеть загорелой.
Так, с важностью чудо-средства, которое спасает нас не только от преждевременной старости, но и от рака, мы разобрались. А как им пользоваться?
SPF-крем не работает как обычный крем, то есть по принципу «намазал и забыл на весь день» не получится. Его нужно обновлять каждые два часа! И этот фактор отталкивает многих.
Обычно, от «лишних телодвижений» женщин останавливает макияж, а мужчин осуждение окружающих, ведь представители сильного пола редко готовы показать на людях, что мажутся кремом. Увы, предрассудки никуда не делись.
Но на эти отговорки есть простое решение, о котором почему-то мало кто знает — SPF в аэрозоле. Пара пшиков и всё — кожа в безопасности.
Однако есть нюанс: SPF в аэрозоле не будет работать, если первым слоем не нанести на лицо крем. Его нужно много. Можно измерять двумя указательными пальцами: сперва выдавливаете на них, потом переносите на кожу лица и шеи. Нам же не нужно, чтобы в 50 лет они отличались, так что про шею не забываем.
Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, летом это не менее 50, зимой можно 30. Делать это необходимо каждый день, даже если на улице облачно.
Очищение
Очищайте лицо два раза в день, используя мягкое средство со сбалансированным уровнем pH (кислот — прим.ред). Особенно после SPF, о котором мы уже поговорили. Большое количество крема может забивать поры, так что солнцезащитные средства нужно смывать в два этапа.
Избегайте жесткого мыла или моющих средств, которые могут смыть с кожи естественные жиры. Аккуратно «вмассируйте» уходовое средство в кожу круговыми движениями снизу вверх, затем тщательно смойте теплой водой.
Увлажнение
Даже несмотря на преобладающую влажность в Приморье — летом увлажнение лица необходимо для поддержания здорового кожного барьера.
Выбирайте легкое увлажняющее средство, которое подходит вашему типу кожи. Ищите в составе ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота или глицерин, которые помогают удерживать влагу, не забивая поры.
Сюда же можно добавить совет о соблюдении водного баланса. Это тоже полезно для кожи. Пейте много воды, чтобы кожа оставалась увлажненной изнутри. Старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день.
Увлажненная кожа менее склонна к сухости, раздражению и повреждению солнцем.
Отшелушивание
Отшелушивайте кожу один или два раза в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и ускорить обновление клеток.
Для этого выберите мягкое отшелушивающее средство, подходящее для вашего типа кожи. Избегайте чрезмерного отшелушивания, так как это может вызвать раздражение кожи — а поврежденные покровы более восприимчивы к солнечным лучам.
Из средств, помогающих ухаживать нам за кожей, этого набора вполне хватит. Летом не стоит перегружать кожу обилием умывалок, сывороток и кремов. Только если у вас нет явных проблем, которые этого требуют. Для человека со здоровой кожей — этого достаточно. Но как ещё мы можем помочь себе выглядеть как Наоми Кэмпбелл? Тут тоже есть парочка лайфхаков.
Головные уборы и солнцезащитные очки
Эти аксессуары помогут защитить ваше лицо от вредных ультрафиолетовых лучей, а значит и отодвинуть преждевременное старение, пигментные пятна и морщины.
Охлаждающие спреи для лица
Держите под рукой освежающий спрей для лица в жаркие летние дни. Микроскопические капельки, выходящие из них, мгновенно увлажняют и успокаивают кожу, обеспечивая ощущение прохлады. Ищите спреи, содержащие натуральные ингредиенты, такие как алоэ вера или экстракт огурца.
Высыпайтесь
Достаточное количество спокойного сна необходимо для здоровой кожи. Нам ведь не нужны следы вялости и тёмные круги. По-хорошему нужно стремиться к 7–8 часам качественного сна каждую ночь. Было бы столько свободного времени только.
Но неужели это всё, чем мы можем помочь коже летом? А как же так называемые, народные методы. Вдруг они помогут притормозить приближение старости кожи ещё на пару годков?
Что из народной медицины нам предлагают известные личности? Как правило, именно их советы становятся «маст хэвами». Но ярые фанаты звезд часто не задумываются о безопасности средства, которое предлагает им кумир.
На просторах сети удалось найти три необычных способа, распиаренных звёздами.
Мужской эякулят
Все точно слышали, что в некоторой косметике используют мужской эякулят. Но в какой и работает ли это? Не даром ведь сама Ким Кардашьян запатентовала новую уходовую линейку косметических средств, в состав которой будет входить сперма.
В открытых источниках пишут, что волшебный ингредиент выбрали неспроста: сперма содержит в себе питательные вещества, липиды и аминокислоты, которые напрямую проникают в кожу и питают её, стягивают поры и даже дают отбеливающий эффект.
До этого сестры Кардашьян не раз заявляли, что лучшая маска для лица, которой они пользуются — именно семя их мужчин.
Это что получается, почти у каждой женщины под рукой источник молодости лежит? Редакция не может точно отвечать за то, что мужское семя — эффективный компонент, но в интернете его полезность под сомнения не ставят.
Однако это первое массовое производство с ингредиентом. Отсюда и вопрос: если сперма даёт такой эффект, почему её раньше не начали добавлять в средства для ухода?
Кубики льда
А вот со льдом никаких сомнений нет — это вредно. Однако такой способ ухода за кожей популярен в интернете, а в летний период так вообще многим может показаться особенно эффективным. Но лучше к такому методу не прибегать. Вот только почему?
Хотя доктор Малышева и утверждает, что ледяной массаж абсолютно безопасен и прекрасно тонизирует кожу, есть некоторые нюансы.
Такой резкий перепад температур — это серьезный стресс для любого типа кожи. Когда вы беспощадно начинаете водить кубиком льда по лицу — происходит резкое сужение капилляров, а иногда они могут даже лопнуть, оставив некрасивый синячок. Красивее и моложе это вас точно не сделает.
Лимонный скраб
Среди врачей и косметологов до сих пор идут споры о том, применим ли любой скраб к лицу или нет. Большинство говорят, что это не просто вредная, а опасная процедура. Крупицы этого продукта при активной втирании травмируют кожу, делая её восприимчивой ко всем наружным факторам, а это не только солнце, но и грязь.
Несмотря на это, многие не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить красоту кожи. Особенно, когда звёзды пропагандируют такие народные методы.
Вспомним, известную актрису Беллу Торн. В сети она опубликовала видео, на котором показывает, как пользуется лимонным скрабом: лимонный сок + сахар. По словам звезды, такой метод помогает предотвратить акне и придать коже здоровый вид.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! Даже если это рекомендуют кумиры.
Потому что, если до лимонного скраба ваша кожа не отличалась обостренной чувствительностью, после него она обязательно таковой станет.
Надеемся, что после прочтения этого текста, вы стали лучше понимать то, как важно ухаживать за лицом не только летом, а всегда. А ещё что точно не стоит мазать его всем, чем советуют в интернете. Даже если это делают популярные личности.
Всем красивой кожи и хорошего лета.
Антон ГОЛЫБИН