«Только не на лицо»: сперма, SPF и другие средства, спасающие от солнца Приморья

Однако есть нюанс: SPF в аэрозоле не будет работать, если первым слоем не нанести на лицо крем. Его нужно много. Можно измерять двумя указательными пальцами: сперва выдавливаете на них, потом переносите на кожу лица и шеи. Нам же не нужно, чтобы в 50 лет они отличались, так что про шею не забываем.