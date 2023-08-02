«Человек с желтой коробкой»: кто носит еду в Приморье и зачем он этим занимается

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
По данным «ВЦИОМ», более 50% россиян пользуются доставкой различных товаров на дом. Необходимость объясняется экономией сил и времени на поездки по магазинам. Но задумывался ли кто-нибудь, что на самом деле из себя представляет работа курьера?
Доставщики сталкиваются с такими проблемами как пробки, ремонтные работы, рельеф и плохая погода. Люди идут в эту сферу за физической активностью, карьерным ростом и, конечно, легкими деньгами.
Курьер из «Delivery Club» Данил рассказал об условиях работы и сумме заработка, на который может рассчитывать среднестатистический курьер.
«Неплохо в техническом исполнении, но рассеянность по районам большая. Из одной точки в другую идти долго и муторно. За две-три смены за неделю получил всего тысячу», — рассказал Данил.
Один из доставщиков «Додо Пиццы», Евгений, приступил к работе в первый день с огромным воодушевлением. Вакансию нашел на официальном сайте компании, где обещали «стабильный доход» и «отсутствие ругани за ошибки». Предлагаемый минимум — 54 000 рублей в месяц. О будущих сложностях — ни слова, и столкнуться с ними пришлось только после подписания договора.
«За все время смутили только пробки и перекопанные дороги. В целом, все оптимизировано. Проблемы — только с трафиком», — поделился с «Восток-Медиа» Евгений.
Арсен устроился на работу в «Яндекс. Еду», чтобы накопить на новый телефон. Из-за жаркой погоды и больших дистанций он устраивал частые перерывы, а деньги стабильно уходили на воду. Компенсировать штрафы приходится чаевыми.
«Нужно очень много работать, чтобы что-то получить. На свободном графике не потрудиться. Легко можно только мозоли на ногах натереть. Телефон необходимо всегда носить на зарядке. Но все [клиенты] были со мной добры: открывали двери, давали чаевые. В сумме — около семисот рублей. Поступил заказ на доставку из торгового центра „Море“ до Третьей рабочей (прим. ред: более трех километров). Клиент при виде меня даже сказал: „мне тебя жалко“», — поделился своей историей Арсен.
Сфера доставки — это то, к чему нужно быть готовым физически. Для небольшого заработка — добро пожаловать. Но за «легкими деньгами» сюда лучше не идти.
Ярослав Гуляев