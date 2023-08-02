«Человек с желтой коробкой»: кто носит еду в Приморье и зачем он этим занимается

Один из доставщиков «Додо Пиццы», Евгений, приступил к работе в первый день с огромным воодушевлением. Вакансию нашел на официальном сайте компании, где обещали «стабильный доход» и «отсутствие ругани за ошибки». Предлагаемый минимум — 54 000 рублей в месяц. О будущих сложностях — ни слова, и столкнуться с ними пришлось только после подписания договора.