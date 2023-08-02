Синдром третьего курса: почему студенты-медики испытывают симптомы болезней

Сначала такой диагноз считали шуткой. Но со временем стало понятно, что это серьезная проблема, которая распространяется не только на студентов-медиков. Проблема заключается в том, что люди, у которых есть определенные симптомы, могут найти в интернете больше информации о них и сами поставить себе диагноз. И это очень опасно.