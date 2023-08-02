Синдром третьего курса: почему студенты-медики испытывают симптомы болезней

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Если поискать подробнее в интернете, то легко можно найти информацию о том, что у вас точно рак. Это происходит неспроста и не является чем-то смешным, пишет ИА RuNews24.ru
В 60-х годах прошлого века было замечено, что у студентов-медиков, когда они начинали изучать клинические дисциплины, они начинали жаловаться на разные болезни, которые при обследованиях не подтверждались. Это состояние получило название «синдром третьего курса».
Сначала такой диагноз считали шуткой. Но со временем стало понятно, что это серьезная проблема, которая распространяется не только на студентов-медиков. Проблема заключается в том, что люди, у которых есть определенные симптомы, могут найти в интернете больше информации о них и сами поставить себе диагноз. И это очень опасно.
«Синдром третьего курса» трудно назвать настоящим заболеванием. По статистике, примерно 70-80% студентов сталкиваются с этой проблемой. Когда они читают материалы, связанные с конкретными болезнями, у них начинают появляться все симптомы этих болезней.
Например, если они изучают кардиологию и болезни сердца, то у них появляются покалывания в груди. А если речь идет о стоматологии, многие начинают испытывать зубную боль и даже хотят записаться на прием к дантисту.
Хотя это может показаться шуткой, но помимо положительной стороны, которая заключается в посещении врача, есть и отрицательная сторона.